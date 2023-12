Inteligência artificial nas televisões: por que devemos desativar a função das novas telas?

A tecnologia com a qual as telas das televisões têm avançado é também surpreendente. As gerações mais recentes de TVs vêm com uma opção de inteligência artificial, que tem a função de oferecer a melhor imagem, ajustando-se automaticamente de acordo com o seu ambiente.

A luz do sol claramente afeta a imagem em uma tela. A noite faz com que a nitidez se destaque. Portanto, essa função de inteligência artificial, em teoria, faz todo o trabalho dependendo do ambiente externo.

No entanto, os especialistas do site AV Paixão informam que isso não passa de uma estratégia de marketing. Embora a inteligência artificial esteja realmente presente na opção, a recomendação dos especialistas é que cada usuário que compre uma nova TV a desative imediatamente.

Explicam que estes são os mesmos filtros de sempre, mas agora com o nome de inteligência artificial para chamar a atenção.

LG presenteou seus televisores 4K OLED Foto: Gentileza LG

Ter a inteligência artificial das configurações de imagem ativada em uma tela 4K ou 8K pode gerar os seguintes problemas: