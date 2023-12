Estas são seis cidades 100% futuristas que já estão sendo construídas no mundo

As cidades futuristas tornaram-se um tema fascinante na literatura, no cinema e na arquitetura contemporânea. Projetar para o futuro atingiu um novo nível nos últimos anos, com projetos ambiciosos que incluem desde cidades flutuantes até cidades espaciais.

Por isso é que a AD compilou seis propostas intrigantes de cidades futuristas, algumas já em construção:

Cidade Florestal Inteligente, México: Um projeto perto de Cancún chamado Smart Forest City, proposto pelo arquiteto Stefano Boeri. Esta metrópole, com 7,5 milhões de plantas, é inspirada na cultura maia e busca um equilíbrio entre áreas verdes e a pegada de carbono dos edifícios.

Cidade Florestal Inteligente Stefano Boeri

Telosa, EUA: Concebida por Marc Lore, é proposta como uma cidade sustentável projetada pelo Bjarke Ingels Group. Busca ser um modelo urbano que prioriza pedestres, ciclistas e recursos renováveis, além de oferecer um sistema econômico participativo.

Telosa Cortesia de BIG

A Linha, Arábia Saudita: Uma cidade linear de 160 km que pretende ser um projeto revolucionário. Espera-se eliminar a necessidade de carros com transporte autônomo de alta velocidade e está programada para ser concluída em 2030.

The Line Imagens de uma megacidade criada por NEOM

Oceanix Busan, Coreia do Sul: Uma cidade flutuante projetada para enfrentar o aumento do nível do mar e as mudanças climáticas. Utiliza biorock, um material autorreparável, e espera-se que sirva de modelo para outras comunidades costeiras.

Oceanix Busan, cortesia de BIG

Chengdu Sky Valley, China: Embora ainda não tenha sido desenvolvido, esta proposta da empresa MVRDV está projetada para se integrar com os assentamentos rurais e preservar a paisagem agrícola. Planeja-se destacar o horizonte do vale e oferecer estilos de vida em harmonia com a natureza.

Chengdu Sky Valley, cortesia de MRVD

Amaravati, Índia: Embora não tenha sido concretizado, o plano mestre concebido pela Foster+Partners oferecia uma visão interessante. O projeto priorizava áreas verdes, tecnologias emergentes e estratégias ambientais para criar uma cidade sustentável e com uma alta porcentagem de vegetação.

Amaravati Cortesia de Foster+Partners.

Esses projetos mostram como o planejamento urbano abraça a sustentabilidade, a inovação tecnológica e a harmonia com a natureza para construir o futuro de nossas cidades.