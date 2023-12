Elon Musk critica cegamente uma cena de Leave the World Behind que envolve carros Tesla e é trollado

Elon Musk e Leave the World Behind | Imagem: Squire

Elon Musk fez de novo. Ele conseguiu se tornar um Trending Topic global. Mas desta vez não foi por algum ato relacionado aos seus projetos tecnológicos, mas sim por ter sido trolado em massa nas redes sociais por aparentemente tentar defender seus carros da Tesla sem ter assistido a um filme em que eles aparecem.

"Deixar o Mundo para Trás" é o mais recente lançamento de destaque da plataforma de streaming Netflix, com um elenco de celebridades de primeira linha que ainda adapta um livro quase impossível de ser levado ao cinema devido ao tom e ritmo de sua abordagem para desdobrar a história.

Trata-se, portanto, de um filme que exige do espectador vê-lo do início ao fim para dimensionar o que está sendo relatado e os matizes finais de sua história. Mas tudo indica que Elon Musk não foi uma dessas pessoas que assistiu ao filme completo.

Pelo contrário, aconteceu algo que parece denunciar que o magnata nem sequer tem ideia do que trata a produção além de uma cena que acabou se tornando viral porque envolve uma frota inteira de carros Tesla.

Assim, Elon Musk acabou reagindo à sequência com uma mensagem que não parece ter relação alguma com o contexto real da cena.

Por que Elon Musk foi trolado em X por sua reação à cena dos Teslas em Leave the World Behind

Os colegas do Esquire publicaram um artigo divertido que detalha como Elon Musk acabou reagindo erroneamente a uma das cenas mais icônicas do filme Leave the World Behind.

Em linhas gerais, Elon Musk, o homem por trás da Tesla Motors, criticou uma cena do novo filme pós-apocalíptico Leave the World Behind, conhecido na América Latina como Deixar o Mundo para Trás, na qual seus veículos elétricos aparecem.

No entanto, a sua crítica estava equivocada, pois o problema da cena não era a capacidade dos Teslas de se autoativarem, mas sim o uso da tecnologia para fins... bem... assassinos.

Caindo um pouco no terreno dos spoilers, na cena, uma frota de carros Tesla começa a colidir uns com os outros com sua função de direção autônoma, enquanto o personagem de Julia Roberts, Kari, é obrigado a desviá-los para evitar ser atropelada.

Musk respondeu à cena em sua conta de X (anteriormente Twitter), afirmando que os Teslas podem ser carregados com painéis solares, mesmo em um mundo sem gasolina.

Algo que em qualquer outro contexto poderia ser um comentário engenhoso, mas que na realidade, neste caso específico, não corresponde ao que a cena aborda.

Uma vez que, de acordo com a trama do filme, os carros Tesla são usados para criar um caos deliberado, pois são controlados por um grupo de hackers que estão tentando provocar uma guerra civil.

A crítica de Musk em sua postagem ignora completamente o fato de que a tecnologia pode ser usada para fins destrutivos. Os Teslas são veículos seguros e eficientes, mas também podem ser usados como armas.

Assim, a resposta de Musk à cena tem sido alvo de zombarias e trolls nas redes sociais. Muitos usuários apontaram que Musk não entendeu o ponto da cena ou que nem mesmo sabe do que se trata o filme.