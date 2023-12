Dragon Ball: são revelados designs oficiais de Trunks do futuro transformado em Super Saiyajin 3

Trunks, filho de Bulma e Vegeta. Sua versão do futuro vem para advertir Goku e seus amigos sobre o que acontecerá com os androides. Sua versão "atual" é mais frágil e mimada. Foto: Toei

A transformação do Super Saiyajin 3, por mais brutal que seja, não é uma das melhores para os Guerreiros Z. Em diferentes episódios de Dragon Ball, explicou-se que consome muita energia e o lutador que a utiliza fica sem forças em pouco tempo.

Apesar disso, vimos dois saiyajins fazendo isso: Goku e Gotenks, que é a fusão entre Goten e Trunks. Depois, o resto dos saiyajins que poderiam tê-la realizado, simplesmente não escolheram fazê-la devido às deficiências mencionadas.

Isso fez com que ficassemos com vontade de ver designs incríveis de Gohan, Vegeta ou Trunks do futuro. No entanto, há uma ilustração oficial do filho de Bulma, que poucos tinham visto.

Trunks em Super Saiyajin 3 é real, oficial e o personagem fica tão brutal assim.

Trunks Super Saiyajin 3

Este Trunks aparece em Dragon Ball Heroes, uma série de anime spin-off da franquia Dragon Ball. A série estreou em 1º de julho de 2018 e é baseada no videogame arcade de mesmo nome.

A série se passa em um universo paralelo ao da série principal de Dragon Ball. Neste universo, os heróis da série principal enfrentam uma nova ameaça: as Dark Dragon Balls, umas esferas do dragão que podem conceder qualquer desejo, inclusive os mais obscuros.

A série tem sido bem recebida pelos fãs de Dragon Ball. Tem sido elogiada por sua animação fluída e suas lutas emocionantes. No entanto, também tem sido criticada por sua história, que é considerada muito louca e desconectada da série principal.