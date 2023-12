Dragon Ball nos enganou com o evento inesperado que iria acontecer no capítulo 100 do mangá, mas houve uma surpresa

O episódio número 100 do mangá de Dragon Ball Super passou. Toyotaro e Akira Toriyama desenvolveram e deram uma conclusão para o arco de Super Hero. Todos nós já sabíamos como ia terminar, já que é a mesma história do filme.

No entanto, antes da sua estreia, nos disseram que algo inesperado e incrível estava por vir. O que aconteceu? Nada, fomos enganados novamente. O arco Super Hero do mangá de Dragon Ball Super mostrou exatamente a mesma coisa que o filme.

E cuidado, isso não incomoda ninguém. Vencer o Cell Max com um Makankosapo, o Gohan Besta e o Piccolo Laranja são impressionantes. Além disso, tornar o Broly chorando canônico, assim como vimos no filme, também é surpreendente.

O que é irritante é que eles anunciaram algo com pompa e circunstância e nunca mostraram. A única surpresa que ocorreu no episódio foi que Vegeta finalmente conseguiu vencer Goku em uma batalha, o que sabemos que não é pouca coisa, mas foi parte do treinamento que ambos estão fazendo com Whis, no planeta de Bills, o Deus da Destruição.

Dragon Ball Super Manga #100

Outra coisa destacada no episódio é que Pan finalmente conseguiu voar e está se aproximando de um treinamento de nível mais avançado que a levará a se transformar em uma Super Saiyajin.

Dragon Ball Super Manga #100