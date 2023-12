Dragon Ball: Milk explora seu lado mais sensual neste cosplay realizado por uma modelo da Bélgica

Dragon Ball nos emociona novamente com um cosplay tirado da maravilhosa plataforma DevianArt. Uma modelo da Bélgica faz uma interpretação brilhante de Milk, explorando o lado mais sensual da personagem, sem perder o espírito poderoso da guerreira, que acaba se tornando a esposa de Goku.

De acordo com uma resenha do Código Espagueti, o cosplay foi feito pela modelo identificada pelo nome de usuário RedPanda1299, você pode verificar o perfil dela no DevianArt aqui.

A modelo da Bélgica escolhe o traje da segunda aparição de Milk em Dragon Ball, quando ela deixa de ser uma criança e se torna uma mulher. É o mesmo traje com o qual a guerreira enfrenta Goku no Torneio das Artes Marciais.

A diferença no traje da cosplayer belga é que ela não usa calças e deixa a área das pernas exposta, transformando a roupa em um vestido cheio de classe, onde as artes marciais se tornam um pouco mais elegantes.

Milk RedPanda 1299

Milk RedPanda 1299

Milk nasceu na Montanha Frypan, onde foi criada por seu pai, o Rei Ox-Satã. Ela é uma princesa e herdeira do trono da montanha. Além de ser a esposa de Goku, é mãe de Gohan e Goten.

Ela é retratada como uma figura materna de mulher independente, já que Goku não a apoia financeiramente nem na criação dos filhos. Ela sabe artes marciais, pois é a primeira mestra de Goten, seu filho mais novo.

Milk é uma mulher forte e decidida. Ela é uma boa mãe e ama sua família. Também é uma excelente cozinheira, uma das coisas que Goku mais gosta quando está em casa longe dos treinamentos de artes marciais.