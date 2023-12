Brasil está em quinto entre os 10 países com 5G mais rápida do mundo

Brasil está em quinto lugar entre os 10 países com melhor 5G Brasil está em quinto lugar entre os 10 países com melhor 5G

As conexões 5G começaram a ser testadas em diferentes partes do mundo há seis anos. No Chile, os primeiros testes de velocidade foram realizados entre 2017 e 2018. No entanto, foi somente em 2021 que começou a ser implementada em massa em todo o planeta.

No início, havia um hermetismo sem precedentes em relação à melhoria da velocidade das conexões na telefonia celular. Lembramos com gratidão as pessoas que derrubavam as antenas, pois acreditavam que uma conexão 5G e a vacina da Covid-19 poderiam controlar a mente; muita ficção científica.

No entanto, essa fase já passou e agora o 5G está cada vez mais presente entre as diferentes empresas de telefonia móvel. Os chips das operadoras com essa velocidade já não são exclusivos dos smartphones top de linha. Agora, os smartphones de médio e até mesmo de baixo custo vêm com os novos padrões de conexão.

Mas ainda há muito a ser feito. A capacidade total das conexões 5G ainda não foi explorada. Uma revisão da La Vanguardia destaca um relatório da empresa americana Ookla, responsável por diagnósticos de internet.

A empresa publica uma análise do estado das conectividades globais em 2023. Ela fez um top 10 dos melhores 5G do mundo e a América Latina aparece na lista com dois países. A Europa não tem nenhum.

5G Pixabay

As conectividades são lideradas por países do Oriente Médio e Ásia. No relatório, eles relatam que a velocidade do 5G aumentou em 20% em comparação com 2022. Passou de 168,27 Mbps para 203,04 Mbps.

Existem melhorias nas conexões, mas a lacuna entre os países está se ampliando e a ideia é que o mundo inteiro avance na mesma direção em termos de níveis de Internet.

Vamos então ver a lista dos 10 países com as melhores conexões 5G, na qual o Brasil está em quinto lugar e a República Dominicana em sexto.