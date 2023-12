Os criadores dos jogos do Homem-Aranha são hackeados e seus planos para os próximos 10 anos são revelados

A Insomniac Games sofreu um ataque cibernético por parte de Rhysida, com a divulgação de 1,67 terabytes de dados, incluindo detalhes cruciais sobre o jogo do Wolverine e planos futuros da empresa para os próximos 10 anos.

A filtragem ocorreu depois que o estudo se recusou a pagar o resgate exigido pelos atacantes. Os dados estão sendo leiloados por 50 bitcoins, cerca de 2 milhões de dólares, permitindo sua aquisição por qualquer pessoa ou empresa interessada.

O que dizem os dados?

Os arquivos filtrados contêm informações sobre o jogo Wolverine, bem como planos para um terceiro jogo do Homem-Aranha, um baseado no Venom e um novo lançamento de Ratchet and Clank. Além disso, foram expostos acordos de publicação entre a Marvel e a Sony, revelando investimentos de $120 milhões de dólares por título por parte da Sony.

O ataque também revelou documentos internos, orçamentos de desenvolvimento e marketing, juntamente com capturas de tela de canais de comunicação internos da Insomniac.

Rhysida, o grupo por trás do hack, foi identificado pelos seus métodos de roubo de credenciais através de uma VPN e seu acesso a sistemas internos sem autenticação de segurança em duas etapas.

Este incidente destaca a vulnerabilidade das empresas de videogames diante de ciberataques, evidenciando uma série de vazamentos na indústria nos últimos anos, incluindo casos como o da Rockstar Games e CD Projekt.