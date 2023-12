Modelo alemã realiza um cosplay natalino de Zelda que deixa os fãs do videogame da Nintendo sem fôlego

The Legend of Zelda (T13)

A Lenda de Zelda é um dos ícones da história da Nintendo. As aventuras de Link tentando salvar a encarnação mortal da deusa Hylia são tudo no fantástico mundo dos videogames.

Os gráficos e argumentos presentes no mais recente título da saga, chamado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, são uma prova de que esta franquia não envelhece e continua a crescer a sua mítica lenda na comunidade gamer.

Tanto que vemos nas redes sociais cosplays e interpretações como a desta modelo alemã, identificada nas redes sociais como nisalina_cos. Em sua conta no Instagram (com cerca de 8 mil seguidores), ela postou um de seus trabalhos mais recentes: a representação de Zelda no modo Natal.

A modelo junta o Natal com a princesa Zelda para destacar o espírito festivo com o fanatismo dos gamers.

Para aqueles que não a conhecem, Zelda é a princesa do Reino de Hyrule, um mundo de fantasia onde se desenvolvem a maioria dos jogos da série. Ao longo dos diferentes jogos, a aparência e o papel de Zelda podem variar, mas existem alguns elementos centrais que definem seu personagem.

Como princesa de Hyrule, Zelda é membro da família real e geralmente é detentora de uma parte da Triforce, um poderoso artefato sagrado que concede sabedoria. A Triforce é composta por três partes: Poder, Sabedoria e Coragem.

Ela é conhecida por sua sabedoria e conhecimento, e em alguns jogos, mostra habilidades mágicas. Frequentemente, desempenha um papel fundamental ao fornecer conselhos e orientação a Link em sua aventura.