Melhores do que a Master Ball? Exploramos as 3 Pokébolas mais poderosas de Pokémon

Desde o seu lançamento em 1997, o universo Pokémon não fez nada além de expandir-se e ganhar fãs ao redor do mundo.

Os seus personagens têm inspirado produtos de todos os tipos. Incluindo, é claro, os videogames.

A este respeito, aqueles que tiveram a oportunidade de jogá-lo - em qualquer plataforma - compreendem perfeitamente que a icônica Master Ball é conhecida por sua capacidade de capturar qualquer Pokémon sem falhas.

A destacada pokébola com a letra "M" existe nos jogos desde o Game Boy até as consoles mais recentes. No entanto, no universo Pokémon, existiriam outras três Pokébolas que desafiam o reinado da Master Ball em termos de eficácia e poder.

Bola Negra: poder sombrio ao seu alcance

A Dark Ball fez sua primeira aparição no filme "Pokémon para sempre: Celebi, a voz da floresta".

Este artefato permite capturar qualquer Pokémon, transformando-o em uma versão sombria e potencializada que aumenta significativamente o poder do Pokémon, embora à custa de um caráter mais malvado e agressivo.

Dark Ball / Pokémon

Snag Ball: a pokébola rebelde

No universo Pokémon, a Snag Ball se destaca por uma habilidade única: permite aos jogadores fazer o impensável, capturar Pokémon de outros treinadores durante uma batalha.

Enquanto as Pokébolas convencionais não podem ser usadas para esse propósito, a Snag Ball quebra essa regra, oferecendo a oportunidade de "roubar" durante a batalha.

Snag Ball / Pokémon

Clone Ball: A mais poderosa de todas

A Clone Ball, introduzida no filme "Pokémon: Mew vs Mewtwo", posiciona-se até acima da Master Ball em termos de poder.

Utilizada por Mewtwo, esta Pokébola é capaz de capturar qualquer Pokémon presente, independentemente de já pertencerem a outro treinador ou estarem dentro de outra Pokébola.

Esta habilidade a torna a Pokébola mais forte do universo Pokémon.

Clone Ball / Pokémon

No entanto, cada uma dessas pokébolas possui características únicas que desafiam o status da Master Ball e enriquecem o vasto mundo Pokémon, oferecendo novas dimensões e possibilidades, tanto no jogo quanto na narrativa.