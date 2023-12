Guia de tecnologia low-cost para o Natal: algumas curiosidades que encontramos na CSByte

O Natal está ao virar da esquina e em muitos escritórios e famílias é jogado o amigo secreto, sendo uma excelente opção para presentear produtos tecnológicos por menos de 12 mil pesos, já que, de acordo com uma pesquisa da CNC, os chilenos gastarão 30% a menos do que no Natal anterior e comprarão 36% menos presentes devido à crise econômica.

Nesta realidade, a CSBYTE, uma empresa de tecnologia com mais de 20 anos no mercado, apresentou uma lista completa dos melhores presentes e imperdíveis para estas festas "low cost".

Para complementar o seu PC

Um dos imbatíveis é o Combo Teclado + Mouse Logitech MK120 de tamanho normal, cujo design familiar torna fácil de usar e acelera a configuração. Basta conectar essa combinação com fio a uma porta USB para começar a usá-la. Você pode encontrá-la disponível por US$121.

Hardware Low cost

Para as crianças mais pequenas da casa, que são as que mais esperam pelo Natal, existe o Combo Mouse Sem Fio / Tapete de Mouse SPIDERMAN 2. Este kit com design do Homem-Aranha inclui um tapete de mouse com medidas de 24 x 22cm, ideal para jogos. Sua base de borracha antiderrapante oferece um funcionamento estável. Flexível e dobrável para levar para qualquer lugar, adequado para qualquer tipo de mouse, a laser e óptico. Por apenas US$59.

Tecnologia Homem Aranha

Música

Por outro lado, para as meninas estão disponíveis os Fones de Ouvido com Fio Disney My Little Pony, que têm sido um sucesso em todo o mundo devido à qualidade e diversidade de seus designs, especialmente criados para jovens e crianças que desfrutam da música e do mundo mágico de My Little Pony. Além disso, eles possuem um formato over-ear, o que significa que cobrem completamente as orelhas, isolando o som externo e proporcionando uma melhor qualidade de áudio por apenas US$89.

Tecnologia Presente

Para os adolescentes ou pais amantes de música, temos o Alto-falante Bluetooth Fiddler Go 2 Azul. O Fiddler G2 é um mini alto-falante bluetooth projetado para te acompanhar em qualquer lugar. Ele é pequeno o suficiente para caber em qualquer bolsa, mochila ou carteira e está disponível em cores atraentes para que você escolha aquela que melhor combina com seu estilo, por apenas US$76.

Bluetooth Caixa de som

Notebooks? Sim

E por último, para aqueles que preferem aproveitar e economizar antecipando despesas para estudos ou trabalho do próximo ano, o Notebook HP Folio 9470M, que possui processador i7 com disco SSD de 256GB, 8GB de RAM e tela de 14′', é recondicionado com 1 ano de garantia e está em promoção por apenas US$1.240, sendo uma excelente oportunidade para trabalhos que requerem principalmente o uso de aplicativos de escritório.

Presente Notebook

“Resumindo, a crise econômica não precisa arruinar o Natal e a possibilidade de dar presentes especiais. Com um orçamento limitado, é possível encontrar produtos tecnológicos atrativos e úteis por menos de 15 mil pesos”, comenta Cristóbal Soto, gerente geral da CSBYTE.