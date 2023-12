Dragon Ball Super: as imagens brutais em cores do episódio #100, final do arco Super Hero

O arco de Super Hero chegou ao seu fim com o episódio #100 do mangá de Dragon Ball. E como todos sabíamos, Gohan na forma Besta derrotou o malvado bioandroide Cell Max.

No entanto, Toyotaro e Shueisha se destacaram neste final ao mostrar ilustrações brutais em cores, do momento final em que Gohan Beast lança o Makankosapo.

Há muitos detalhes para destacar nas ilustrações brutais em cores. Primeiramente, Gohan e a quantidade de músculos em seu braço não fazem sentido algum. No entanto, no modo Beast, agora nas mãos de Toyotaro, as cores se tornam um pouco mais épicas, estando totalmente relacionadas ao estilo do personagem em Dragon Ball Z.

Com o Cell Max e o Orange Piccolo, algo semelhante acontece. A nitidez das cores, vivas em todo o seu esplendor, nos transportam de volta aos velhos tempos em que assistíamos Dragon Ball nas telas das emissoras locais, entre meados e finais dos anos noventa.

Na mesma capa do #100 do mangá, que mostramos no final desta resenha, destacam-se os créditos em que Akira Toriyama aparece como responsável pelo roteiro e Toyotaro como o fiel responsável pelos desenhos.

Lembrem-se de que se quiserem ler o mangá, podem fazê-lo através deste link oficial do Manga Plus.

DBS Ep 100 imagens colorida. Manga Plus

