Criador do Xbox confessa o nome que o console ia ter e o curioso motivo pelo qual eles mudaram de última hora

O Xbox da Microsoft entrou no mercado de videogames no mês anterior ao Natal de 2001. Na época, era o melhor console da indústria, superando o Sony PS2 e o Nintendo Game Cube.

Bem descrito pelos colegas da Hobby Consolas, "era um PC disfarçado de console". A qualidade das imagens e a potência do aparelho superavam em muito seus concorrentes.

E embora não tenha sido um sucesso de vendas, com apenas 24 milhões até 2006 (abaixo dos 150 milhões do PS2), marcou um antes e um depois na indústria dos videogames ao colocar a Microsoft na competição do mercado.

A Xbox, marca reconhecida mundialmente, não ia se chamar assim. Seamus Blackley, líder da equipe que criou o console, revela o verdadeiro nome do aparelho e por que decidiram mudar de última hora.

XBOX Foto: Microsoft

O nome original do Xbox era DirectX Box, pois o console era baseado na tecnologia DirectX da Microsoft. No entanto, o nome foi considerado muito técnico e difícil de lembrar, então foi decidido mudá-lo.

Esta identificação para o console foi proposta por Seamus Blackley. Ele achou que o nome era simples, fácil de lembrar e fazia referência à tecnologia DirectX.

Na época, o próprio Blackley argumentou essas razões para a mudança de nome:

"O nome Xbox foi uma das últimas decisões que tomamos. Originalmente, era chamado de DirectX Box, mas isso era muito técnico. Queríamos algo mais fácil de lembrar e que fizesse referência à tecnologia DirectX. Xbox era um nome simples, mas tinha um significado. Era uma caixa de jogos que usava o DirectX."

Mas agora, ele revela em uma mensagem de sua conta no Twitter um motivo curioso que também consideraram para mudar o nome.