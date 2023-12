As Nike Ja 1 se vestem de gala: edição especial para o Ano Novo Chinês chegará em 2024

Nike JA 1 “Ano do Dragão” (Janeiro 2024)

O jogador dos Memphis Grizzlies, Ja Morant, retornou com força à NBA após sua polêmica suspensão na segunda metade de 2023.

Mas não apenas voltou às quadras: também retornou ao mundo dos tênis com uma nova colaboração com a Nike.

Trata-se de uma edição especial dos Nike Ja 1, projetados para brilhar nas festividades do Ano Novo Chinês.

Nike Ja 1 "Ano Novo Chinês" pic.twitter.com/qsw4mEKYVZ — Complex Sneakers (@ComplexSneakers) 19 de dezembro de 2023

Outra da Nike x Ja Morant

Estes ténis, que se destacam pelo seu design e suas características avançadas, estão programados para serem lançados em janeiro de 2024.

A edição especial do Nike Ja 1 "Chinese New Year" apresenta uma combinação vibrante de cores em branco, Game Royal e platina pura.

Fabricadas com uma combinação de materiais que incluem malha, couro e ripstop, esses tênis incorporam detalhes em ouro metálico nos Swooshes, na língua do calcanhar e nos fechos dos cadarços, capturando o espírito festivo do Ano Novo Chinês.

Além disso, o clássico logotipo "TMT" da Morant é apresentado em um tom azul chamativo, adornando a lateral do calcanhar abaixo da seção de ripstop, enquanto a mesma cor se destaca no logotipo da etiqueta da língua.

No aspecto de desempenho, os Nike Ja 1 apresentam uma entressola Air Zoom em branco e azul sobre uma sola de borracha azul, completando assim o seu design distintivo.