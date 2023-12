A Indonésia é o berço mundial de influenciadores e das redes sociais, e estão abrindo suas portas para a América Latina

De acordo com um estudo do Boston Consulting Group, a Indonésia é o país considerado como berço de influenciadores e mídias sociais. O país tem um alto boom de dispositivos móveis, sendo estes seus principais meios de conexão, e sua população soube aproveitar muito bem esse potencial.

O país se posiciona como uma nação que busca o desenvolvimento tecnológico e que tem grande potencial nos chamados "novos negócios". Até recentemente, isso foi proposto aos criadores de conteúdo a partir do Chile.

Indah Fajarwati, diretora do ITPC, recebeu um grupo de jornalistas e criadores de conteúdo em sua sala de exposições, com o objetivo de discutir as vantagens que a Indonésia oferece aos empresários chilenos que buscam diversificar seus negócios com produtos asiáticos.

Um mercado poderoso

No encontro, foi feito um tour pela sala de exposições para que conheçam pessoalmente a grande variedade de produtos disponíveis para importação, bem como uma rodada de perguntas, onde a diretora revelou os detalhes do tratado de livre comércio que ambos os países mantêm. Este é chamado IC-CEPA e oferece importantes descontos tarifários em uma grande quantidade de produtos. Além disso, também puderam experimentar alguns produtos típicos da nação asiática, e assim conhecer mais de perto seus sabores e cultura.

A Indonésia é um arquipélago localizado no sudeste asiático e é uma das maiores economias da região. O país está passando por um grande desenvolvimento industrial e oferece uma grande variedade de produtos e serviços, que atualmente são exportados para todo o mundo.

Seu papel no mundo tecnológico

No entanto, é importante destacar que também existe um ecossistema empresarial jovem e dinâmico de novas empresas de conteúdo tecnológico, graças à penetração da Internet e ao elevado número de usuários de redes sociais e novas tecnologias. Estima-se que a taxa de penetração da Internet esteja em torno de 65% (mais de 170 milhões de usuários), em sua maioria através de dispositivos móveis. Na verdade, a Indonésia é o terceiro país mais importante para o Facebook, com 130 milhões de usuários.

Neste contexto, a Indonésia possui quatro empresas de tecnologia categorizadas como "unicórnios", ou seja, startups que conseguiram atingir uma avaliação superior a 1 bilhão de dólares. Embora seja um número relativamente pequeno em comparação com outras economias, esses são casos paradigmáticos que apontam para o potencial do mercado interno em relação ao uso da Internet e novas tecnologias.

Economia número um

A Indonésia continua sendo a principal economia digital do sudeste asiático, graças ao seu mercado tecnológico que teve um crescimento incrível nos últimos anos. Desde o ano passado, a Indonésia tem sido vista como a próxima fronteira tecnológica para as principais empresas dos Estados Unidos. Isso ocorreu porque a China se tornou, em 2020, um território mais hostil para essas empresas devido ao confronto entre Pequim e Washington.

Apesar dos transtornos causados pela pandemia de coronavírus, empresas como Facebook, Google e Microsoft fecharam acordos para investir nos unicórnios do arquipélago.

Os investimentos em empresas como Gojek (a maior empresa de tecnologia da Indonésia), assim como nas plataformas de comércio eletrônico Tokopedia e Bukalapak, alcançaram grandes lucros. Assim como as mesmas empresas de tecnologia dos Estados Unidos, às vezes agrupadas sob o acrônimo GAFAM, juntamente com Amazon e Apple, também estão apostando alto na Índia.

Muitos investidores reconhecem que a Indonésia é um mercado tecnológico grande demais para ser ignorado. Todos os investimentos realizados mostram o quão longe a Indonésia chegou em seu ecossistema digital e seu potencial de crescimento.

O mercado tecnológico terá um valor de 124.000 milhões de dólares em 2025, de acordo com um relatório do Google, Temasek e Bain & Company, o que consolidará o arquipélago como a principal economia digital da região.