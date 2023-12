Toyotaro compartilhou ilustrações incríveis de Gohan Beast

‘Dragon Ball’ continua sendo um pilar importante no mundo do manganime com novos filmes, séries, videogames e mangá.

Na recente Jump Festa, Toyotaro, o ilustrador de ‘Dragon Ball Super’ sob a supervisão de Akira Toriyama, e a revista V-Jump, apresentaram ilustrações inéditas de Gohan Beast e Piccolo Orange, duas revelações importantes do filme ‘Dragon Ball Super: Super Hero’.

Toyotaro, durante a Jump Festa, compartilhou uma nova ilustração de Gohan Beast, coincidindo com o clímax do arco do filme no mangá 'Dragon Ball Super'.

Gohan Beast de Meristation

Esta eletrizante imagem inédita de Gohan Beast veio com a mensagem "Bem-vindos à JF 2024", referindo-se ao evento da editora Shueisha.

Além disso, foi divulgada uma prévia da capa da edição de fevereiro de 2024 da revista V-Jump, onde Gohan Beast e Piccoro Orange compartilham o protagonismo em uma ilustração nunca antes vista. Essas poses desafiadoras podem estar relacionadas à ameaça de Cell Max no arco 'Super Hero' do mangá.

Capa do número de fevereiro de 2024 da revista V-Jump de Meristation

A próxima entrada na saga, ‘Dragon Ball Daima’, será uma nova série de anime dentro do cânone oficial. Nela, os personagens principais retornam à infância devido a um vilão misterioso. A estréia desta série está programada para o outono de 2024.