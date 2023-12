O Samsung Galaxy S24 teve seus preços vazados para cada modelo

Existe um longo mistério em torno do inevitável Samsung Galaxy S24. O tempo está cada vez mais curto para o momento do lançamento deste dispositivo de alta qualidade, o carro-chefe da empresa, obrigado a manter a boa sequência de sua dinastia.

Mas para o caso deste smartphone, observamos como nos últimos meses, semanas e dias têm surgido alguns detalhes preocupantes que são impossíveis de confirmar por enquanto, mas que parecem quase certos.

O foco deste smartphone é integrar diferentes funções de Inteligência Artificial, embora não se saiba se isso teria alguma relação com seu assistente virtual Bixby ou algum chatbot famoso como ChatGPT da OpenAI.

Ainda há muito a descobrir sobre o dispositivo, mas os vazamentos e rumores não param. Na verdade, acaba de circular uma informação completamente inesperada, mas que muitos estariam interessados em saber: o suposto preço de venda final de cada modelo desta futura linha.

Estes seriam os preços de cada modelo do Samsung Galaxy S24

De acordo com as últimas informações vazadas da Ásia, os preços do Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra podem ser os mesmos que seus predecessores, com algumas pequenas aumentos, dependendo do modelo e sua capacidade de armazenamento.

Um relatório do Korea Economic Daily (via Tech Radar) afirma que a Samsung planeja congelar os preços da linha Samsung Galaxy S24. Isso significa que o preço deste modelo base começaria em cerca de US$799,99.

No entanto, é importante ter em mente que essas afirmações ainda não foram confirmadas pela Samsung. Portanto, é possível que os preços dos telefones sejam diferentes quando forem lançados.

Recurso de Samsung Galaxy S23 y S23+ SAMSUNG

Por exemplo, no caso do Samsung Galaxy S24+, diz-se que custará o mesmo que seu antecessor, o que resultaria em uma distribuição de custos de US$999,99.

Enquanto o Samsung Galaxy S24 Ultra custaria cerca de US$1.199,99, tornando-se o smartphone mais caro da Samsung.

Este balanço de preços, que são relativamente iguais aos de 2023 para os modelos mais básicos, mas que podem aumentar seu custo para as variantes mais avançadas, é uma boa notícia para os consumidores, já que os preços dos smartphones têm aumentado nos últimos anos.

Nunca é demais sonhar.