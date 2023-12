O inesperado remorso de Bill Gates: esta é a habilidade que nunca conseguiu aprender

Bill Gates é uma das pessoas mais poderosas do mundo. Mas mesmo com todo o dinheiro do planeta, há coisas que simplesmente ele não conseguiu alcançar.

O renomado cofundador da Microsoft, revelou em um evento do Reddit AMA (Ask Me Anything) em 2015 seu maior arrependimento até o momento.

E é que há uma habilidade que lamento não ter aprendido: os idiomas estrangeiros.

Por que Bill Gates não fala outros idiomas?

Apesar de seus sucessos globais, sua carreira bilionária e suas viagens ao redor do mundo, Gates expressou seu desejo de ter aprendido francês, árabe ou chinês, idiomas que ele considera valiosos.

Assim, o empresário mencionou que, embora tenha estudado latim e grego na escola, sente que ter aprendido um idioma moderno teria sido de grande utilidade.

Inclusive, admitiu ter tentado usar o Duolingo, o popular aplicativo de aprendizado de idiomas, mas não continuou com seu esforço.

Este arrependimento contrasta com a conquista de Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, que aprendeu mandarim por conta própria e até mesmo dá aulas nesse idioma.

De qualquer forma, embora não tenha conseguido aprender outros idiomas, Gates é reconhecido pelo seu trabalho relacionado à importância da educação e à proteção da aprendizagem.