Inteligência Artificial: assim é como Elvis Presley, John Lennon, Amy Winehouse e outros pareceriam se estivessem vivos

A inteligência artificial (IA) não para de nos surpreender. Desta vez, conseguindo algo que parecia impossível: trazer ao presente celebridades do passado e mostrar como elas estariam hoje.

Graças a essa tecnologia, uma usuária em X conseguiu resgatar os traços faciais de personalidades falecidas para prever sua aparência atual, criando imagens surpreendentes e nostálgicas.

Aquilo foi compartilhado em um tópico que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, pois chamou a atenção do público ao apresentar as versões atualizadas de estrelas que deixaram um legado inesquecível em nossa cultura.

Celebridades revividas pela IA

A linha de @RelatocuriosoK começa com o incontestável "Rei do Pop", Michael Jackson, falecido em junho de 2009.

Michael Jackson de acordo com a IA / @RelatocuriosoK

Em seguida, continua com queridas celebridades como Lady Di, Marilyn Monroe e Amy Winehouse, todas interpretadas com IA de acordo com a idade que teriam atualmente.

Lady Di de acordo com a IA / @RelatocuriosoK

Marilyn Monroe de acordo com a IA / @RelatocuriosoK

Amy Winehouse de acordo com a IA / @RelatocuriosoK

A lista continua com Tupac Shakur, influente rapper e ativista, lembrado por suas letras que abordaram temas sociais e políticos de forma contundente.

Tupac de acordo com a IA / @RelatocuriosoK

Além disso, nos apresenta os ícones John Lennon e Elvis Presley como os avós que seriam hoje.

John Lennon de acordo com a IA/ @RelatocuriosoK

Elvis Presley de acordo com a IA / @RelatocuriosoK

Freddie Mercury, Kurt Cobain, Bruce Lee e até mesmo o falecido ator Paul Walker também fizeram parte deste experimento tecnológico.

Freddie Mercury, Kurt Cobain de acordo com a IA / @RelatocuriosoK

Bruce Lee y Paul Walker de acordo com a IA / @RelatocuriosoK

No entanto, esse uso de inteligência artificial não apenas serve como uma homenagem às figuras lendárias, mas também as traz de volta à ribalta devido ao carinho que as pessoas sentiam - e ainda sentem - por elas.

Agradecemos a esta usuária da antiga rede social do passarinho e deixamos a thread completa para que possam desfrutar deste revival graças à IA.