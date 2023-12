Funcionários da OpenAI revelam como é o desafio de trabalhar para Sam Altman no desenvolvimento da IA

O mundo empresarial da tecnologia está voltado para a inteligência artificial e tudo o que está relacionado com esses mecanismos de aprendizado automático. Dentro dessa área, a empresa líder indiscutível é a OpenAI, sob a direção executiva de Sam Altman.

Começou como uma startup e agora está no topo da tecnologia graças a inventos como o ChatGPT, DALL-E e muitos outros sistemas de inteligência artificial. Estar no topo da pirâmide é normal ver como todos focam em qualquer detalhe da empresa.

E um deles é a sensação dos funcionários que trabalham para esta empresa. Uma resenha do Infobae explica como é trabalhar para Sam Altman. Outros empresários do seu estilo, como Elon Musk, foram qualificados como "despotas" ou "exploradores".

Ser uma mente brilhante e liderar uma empresa não deve ser fácil. Há aqueles que justificam Elon Musk dizendo que além de liderar o Twitter (agora X), ele também lidera a SpaceX, Tesla Motors, Neuralink e sua recente iniciativa X.ai, uma empresa de inteligência artificial.

Acontece o mesmo com Sam Altman? Como é trabalhar para ele? É desafiador, gratificante, desmotivador, lucrativo? Todas essas perguntas são respondidas pelas ações recentes dos funcionários da empresa.

Há algumas semanas, houve uma movimentação na OpenAI, na qual o conselho diretor removeu Sam Altman de seu cargo de CEO da empresa. A resposta dos funcionários foi unânime em favor do empresário e ameaçaram sair para a Microsoft se ele não fosse restituído ao cargo.

Isso já diz muito sobre como é trabalhar para Sam Altman. A lealdade não se compra, se conquista. E claramente é isso que os funcionários da OpenAI sentem por seu líder, uma profunda fidelidade.

"O que eu mais gostava da OpenAI é que eles te ouviam. Talvez você não conseguisse estar certo, mas conseguia fazer com que te ouvissem", disse um ex-funcionário da empresa.

"Sam é um líder incrivelmente inspirador. Ele é apaixonado por IA e acredita que pode tornar o mundo um lugar melhor. É um prazer trabalhar para ele", mencionou um atual funcionário.

Em geral, os funcionários da OpenAI descrevem como um local de trabalho emocionante e gratificante. Eles têm a oportunidade de trabalhar em projetos de ponta com algumas das mentes mais brilhantes do mundo. No entanto, também devem estar preparados para trabalhar duro e suportar a pressão.