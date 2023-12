Este cosplay do Androide 20 de Dragon Ball Z é tão incrível que parece impossível de replicar

Após a saga de Freeza, Akira Toriyama tinha planos para os androides C-19 e C-20 em Dragon Ball Z, mas a editora Shonen Jump expressou sua decepção por serem “um velho e um gordinho”. Assim, Toriyama criou C-17 e C-18, no entanto, o editor reclamou novamente chamando-os de “apenas um bando de pirralhos”.

Finalmente, Cell apareceu, que foi bem recebido pela Shonen Jump, mas os designs originais dos androides primordiais ainda são apreciados pelos fãs.

O cosplayer Buureal realizou um impressionante cosplay do Dr. Gero, ou Androide 20, com grande atenção aos detalhes, incluindo o boné do exército da Red Ribbon e segurando a larva do Cell. Este vilão é lembrado, especialmente por sua importância no futuro alternativo de Trunks, levando o mundo à extinção.

O Dr. Gero continua sendo relevante na franquia de Dragon Ball. No filme ‘Dragon Ball Super: Super Hero’, é revelado que ele criou o Androide 16 em homenagem ao seu filho falecido.

Além disso, em um videogame, insinua-se que o número 21 é sua esposa, também falecida. Esses detalhes têm comovido os fãs, adicionando camadas emocionais à história.