Empresa vende rodas antifuros para bicicletas, com a mesma tecnologia que a NASA usa nos rovers de Marte

A tecnologia que a NASA usa no espaço também pode ser desenvolvida aqui na Terra. Enviar um astronauta para a Estação Espacial Internacional tem finalidades científicas, pois ele pode trabalhar em projetos nos quais poderíamos encontrar a cura para doenças ou fabricar dispositivos que facilitem nossa vida na superfície do nosso planeta.

Precisamente isso é o que uma empresa chamada SMART Tire está fazendo. A startup está fabricando rodas chamadas METL antifuro, que usam a mesma tecnologia dos rovers da NASA em Marte.

Imaginem que uma roda fure em um desses carros que percorrem Marte, é impossível ir trocá-las. E embora na Terra seja possível trocar um pneu de bicicleta, a empresa decide acabar com esse problema para os ciclistas que enfrentam ambientes rústicos em suas rotas diárias. Lançaram à venda este impressionante protótipo que muda completamente a forma de andar de bicicleta.

Não precisam de ar. São feitas de uma liga de níquel-titânio chamada NiTinol+, que possui propriedades superelásticas. Isso significa que a roda pode se deformar sem quebrar e, em seguida, voltar à sua forma original.

As rodas METL oferecem uma série de vantagens em relação às rodas tradicionais. Em primeiro lugar, são à prova de furos, o que significa que não há necessidade de se preocupar em ficar preso na estrada. Em segundo lugar, são mais duráveis do que as rodas tradicionais, pois podem suportar mais impactos. Em terceiro lugar, são mais eficientes energeticamente, pois oferecem menor resistência ao rolamento.

O site Diario Motor relata que cada um desses pneus custa cerca de 500 dólares. E embora possa parecer algo caro, a empresa garante que eles duram cerca de 12.000 quilômetros.