Dragon Ball Super lança spoilers do episódio #100 do mangá: o que surpreende Piccolo, Gohan e Pan?

O número 100 do mangá de Dragon Ball Super será lançado nesta quarta-feira, 20 de dezembro. Qualquer um poderá lê-lo através da plataforma Manga Plus, o site oficial da Shueisha em espanhol. Mas se você não aguenta mais esperar para ver como terminam as aventuras de Gohan, Piccolo e o resto dos Guerreiros Z enfrentando Cell Max, aqui estão alguns spoilers que foram publicados nas redes sociais.

Como é costume em cada episódio, primeiro são publicados os rascunhos do mangá e depois é lançada uma prévia original do que será o capítulo em questão.

As imagens que vamos apresentar a seguir são as próprias do #100 que será publicado nesta quarta-feira. Cada uma delas mostra o desenvolvimento do que já vimos em Dragon Ball Super: Super Hero.

No final da luta, Gohan se reencontra com Pan, Piccolo sorri com o abraço da pequena com seu pai, que como bem sabemos, é como um filho para o namekuseijin. Além disso, há imagens de Kuririn, Goten, Trunks, a androide Número 18 e Bulma.

Sobre o final da luta também há uma cena triste, que é o Dr. Hedo, com Gamma 1, vendo Gamma 2 desaparecer, pois ele morreu durante a batalha contra Cell Max.

No entanto, o que mais nos intriga é o que surpreende Piccolo, Gohan e Pan. Os três olham com uma expressão de espanto que gera muita suspeita sobre o que acontecerá no capítulo.

Spoilers DBS manga EP 100

