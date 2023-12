Cansaram-se do Starlink: a Europa lançará uma rede milionária de satélites para competir com Elon Musk

Recentemente, a Europa decidiu dar um passo à frente na corrida espacial com seu projeto de rede de satélites, destinado a competir com a meteórica empresa Starlink de Elon Musk.

Com um investimento estimado de US$6.550 milhões, o plano europeu foi batizado como IRIS² (Infraestrutura para a Resiliência, a Interconectividade e a Segurança por Satélite).

Seu objetivo, por sua vez, será lançar aproximadamente 170 satélites para apoiar as comunicações governamentais e oferecer uma alternativa às redes satelitais privadas.

IRIS2 estaria quase pronto

Em 2022, a Agência Espacial Europeia (ESA) deu luz verde ao projeto, e agora está buscando propostas finais para o seu desenvolvimento.

A Airbus, Hispasat e SES, juntamente com Eutelsat e Thales Alenia Space, fazem parte do consórcio que se candidatou para o contrato principal, segundo rumores.

A implementação do IRIS2, que começará em 2024 e atingirá plena operacionalidade em 2027, visa fechar a lacuna entre as necessidades de comunicações por satélite governamentais e as soluções disponíveis na Europa.

Isso tem algo a ver com o Starlink?

Efetivamente, a decisão da Europa de avançar com sua rede de satélites teria sido impulsionada pelo papel crucial que a rede Starlink desempenhou nas comunicações da Ucrânia durante a guerra com a Rússia.

Além disso, Starlink desempenhou um papel controverso ao cortar o serviço para drones submarinos ucranianos, o que levou a negociações de alto nível entre Musk e autoridades de vários países.

A corrida espacial em 2024

Atualmente, já teria negociado com Israel para o fornecimento de Internet na ofensiva contra o povo palestino.

E é que o Starlink já possui mais de 4.800 satélites, os quais alcançam mais de um milhão de usuários em 33 países. Sua ambição, segundo dizem, é lançar mais de 30 mil satélites.

Jeff Bezos e a Amazon também estão se preparando para entrar nessa corrida com o lançamento de milhares de satélites sob o Projeto Kuiper.

Por sua vez, a Europa enfrenta o desafio de manter a relevância de sua rede de satélites diante do campo da inteligência artificial (IA), juntamente com evitar cair em sua própria burocracia que os limite a lançar rapidamente.

Será que eles conseguirão fechar o negócio e entrar na corrida espacial? Descobriremos em breve.