Apple: vaza que todas as câmeras traseiras dos iPhones 17 Pro chegarão com uma resolução de 48MP

Arquivo O iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max contam com poderosos avanços nas câmeras.

Os iPhones são, sem dúvida, os melhores celulares do mercado em termos de câmeras. O que eles fizeram com a família do iPhone 15 só serviu para aumentar a diferença em relação às outras empresas.

Mas ao que parece, a Apple não está satisfeita e quer continuar estendendo sua hegemonia em relação aos seus concorrentes. Tanto é que vazou uma informação sobre os iPhone 17, que só serão lançados daqui a aproximadamente dois anos.

De acordo com um relatório da MacRumors, os iPhone 17 Pro terão uma resolução de 48 MP em todas as suas câmeras traseiras. A filtragem vem de Jeff Pu, diretor-geral da Haitong International Securities, um dos insiders mais proeminentes em vazamentos da Apple.

Recurso de iphone 15 APPLE (APPLE/Europa Press)

Se for o caso de o insider acertar essa previsão, que diz ter obtido dos laboratórios da Apple, o iPhone 17 Pro será o primeiro dispositivo móvel com uma câmera e uma lente telefoto de resolução de 48 MP.

Para que tenhamos uma ideia de como seria magnífica uma câmera desse nível. Nos modelos atuais do iPhone 15, há uma câmera de 48 MP. Enquanto a grande angular e a teleobjetiva possuem resolução de 12 MP. Mesmo assim, os resultados de uma foto e vídeo com esses celulares são impressionantes.

É uma verdadeira loucura que essa informação tenha vazado, pois ainda temos o iPhone 16 pela frente, que deverá ser lançado daqui a cerca de 10 meses. Ou seja, para sabermos disso oficialmente, passarão pelo menos mais dois anos.