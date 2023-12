A New Balance lança uma edição especial de seus 1906U para dar as boas-vindas com estilo ao Ano Novo Lunar

A temporada de festividades já chegou e, com a chegada do Ano Novo Lunar 2024, a New Balance decidiu se juntar ao período de celebrações com seus renovados 1906U.

Trata-se de um lançamento que inclui duas variantes de cores distintas: rosa e branco quebrado, adicionando um toque único à recente silhueta 1906U da New Balance.

Um Ano Novo Lunar com muito estilo

Além de oferecer duas opções de cor, as 1906U - a U pela palavra Utility - se destacam por seu design que combina uma base têxtil ripstop com sobreposições sintéticas.

O modelo rosa se destaca pela sua tonalidade suave, cobrindo a maior parte do peito do pé e complementando-se com a sola de amortecimento N-ERGY.

Por outro lado, a versão em branco quebrado apresenta acentos prateados, que enfeitam tanto o icônico logotipo "N" da marca quanto algumas sobreposições.

Basicamente, uma mistura perfeita de estilo e conforto para dar as boas-vindas ao Ano Novo Lunar.

Embora a New Balance ainda não tenha anunciado oficialmente sua coleção completa para o Ano Novo Lunar, alguns varejistas selecionados - como a Up There - já estão oferecendo esses modelos por um preço de US$164.