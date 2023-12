Queen para as suas festas: além da música, agora a banda britânica tem um whisky em sua homenagem

Festa e Rock andam de mãos dadas. E a Ballantine’s, o segundo maior whisky escocês do mundo, apresentou sua coleção True Music Icons, onde homenageou os artistas musicais mais emblemáticos do planeta. Começando em novembro, esta coleção começa com a lendária banda britânica Queen.

Com seu rico patrimônio e história na música através de sua plataforma True Music, a Ballantine's está bem posicionada para celebrar artistas e bandas musicais atemporais. Ao mesmo tempo, o compromisso inquebrável do Queen em permanecer fiel às suas raízes se alinha com o espírito da Ballantine's de celebrar a autoexpressão, tornando-o uma escolha natural para iniciar esta nova série de edições limitadas.

Um design lindo, para uma banda icônica

Ao observar a garrafa, o design encanta. Nos lembra outras coleções especiais de séries que marcas deste meio fizeram. Mas sem dúvida, a homenagem ao Queen é um acerto.

Queen Whiskey

A coleção True Music Icons presta homenagem a artistas e bandas que não apenas contribuíram para a cultura musical, mas também a definiram. O Queen, considerado uma das bandas mais lendárias de todos os tempos, vendeu mais de 300 milhões de discos, conquistando o amor de milhões de fãs em todo o mundo.

A garrafa de Ballantine’s True Music Icons Queen apresenta o escudo inconfundível desenhado pessoalmente por Freddie Mercury, que adorna a capa icônica de seu álbum Greatest Hits II, criando um design altamente colecionável que presta homenagem ao legado duradouro e à visão artística da banda.

Foto: AFP Freddy

Um relacionamento com muito sentido

O diretor de marketing global da Ballantine's, Mathieu Deslandes, acrescentou: "A Ballantine's sempre defendeu aqueles que têm sua própria receita para a realidade e aqueles que fazem as coisas à sua maneira, autenticamente e com convicção".

“Queen personifica perfeitamente essa mentalidade e segurança em si mesma através de sua música incomparável e estilo distintivo que tem sido a alma duradoura da banda nas últimas décadas”, acrescentou.