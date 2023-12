Geek e fã de LEGO? Deixamos aqui o nosso ranking de Natal deste ano de 2023

No Natal, desfrute da experiência de construir icônicos personagens de filmes, videogames e figuras de coleção junto com os sets LEGO. Um clássico que nunca sai de moda e que tem fãs de todas as idades, até mesmo com carteira de motorista.

E é que a marca dinamarquesa, com milhões de seguidores ao redor do mundo, consegue nos encantar com cada conjunto, vários dos quais estão ligados à cultura geek dos filmes e videogames.

Adicionalmente, é um apoio para o desenvolvimento cognitivo de meninas e meninos, para usar a imaginação em família ou para dedicar seu tempo livre e desconectar-se do dia a dia construindo peças de exposição. Aqui deixamos uma seleção de conjuntos "para todos" que encontramos entre os lançamentos recentes da LEGO às vésperas do Natal.

LEGO Minecraft A Emboscada do Creeper

Com muitos acessórios, recursos e personagens, o conjunto LEGO Minecraft: A Emboscada do Creeper (21177) é um presente fantástico para meninas e meninos a partir de sete anos. Inclui vários personagens, acessórios e recursos que inspirarão inúmeras aventuras criativas no mundo Minecraft.

Conheça os incríveis personagens: Steve, o emblemático herói do Minecraft®, também um bebê porco, um pintinho bebê e um Creeper Explosivo vermelho. Idade recomendada: +7 anos.

LEGO Creeper

LEGO BrickHeadz Harry, Hermione, Ron e Hagrid

Figuras famosas: O conjunto de construção LEGO BrickHeadz Harry, Hermione, Ron e Hagrid (40495) permite criar modelos LEGO BrickHeadz dos quatro personagens populares de Hogwarts com seus detalhes emblemáticos.

Este conjunto de 466 peças inclui o Hagrid, com uma altura aproximada de 9 cm, e três alunos que medem aproximadamente 5 cm de altura cada um.

Ideal para surpreender fãs de LEGO construtores ou fãs de Harry Potter de dez anos ou mais. Um set especial para começar a coleção de LEGO BrickHeadz da saga Harry Potter. Idade recomendada: +10 anos.

LEGO Harry Potter

Templo Jedi de Tenoo LEGO Star Wars

Esta é uma fantástica primeira experiência de construção e jogo no universo LEGO Star Wars. O set de iniciação Templo Jedi de Tenoo (75358) possui uma função de rocha "levitante" e um interior detalhado com várias características divertidas. O set inclui minifiguras LEGO de Lys Solay e Kai Brightstar (novidade em junho de 2023), e também uma minifigura LEGO do Mestre Yoda.

As simples instruções em imagens e a construção por elementos são perfeitas para meninos e meninas que estão aprendendo a ler, por isso o conjunto de 124 peças é um presente divertido para as festas. - Idade recomendada: +4 anos.

LEGO Star Wars

LEGO DUPLO Casa na Árvore 3 em 1

O conjunto LEGO DUPLO Casa na Árvore 3 em 1 (10993) está cheio de detalhes e pode ser construído de três formas diferentes para explorar a criatividade dos mais pequenos.

As crianças poderão construir um parque multiaventura com um escorrega super longo e uma ponte suspensa. Se houver nuvens, pode-se transformar em uma casa na árvore e, como terceiro modelo, contém duas casas na árvore, cada uma com um escorrega, e uma horta. Aqui, podem colher frutas que depois levarão para a casa na árvore usando uma polia. Um excelente jogo de aprendizado em colaboração com os pais. Idade recomendada: +3 anos.

LEGO Árvore

LEGO Marvel Miles Morales vs. Morbius

Este conjunto cheio de ação em alta velocidade inclui minifiguras de Miles Morales e do vilão vampiro Morbius, além do carro de corrida e muitos acessórios realistas da Marvel.

Com o LEGO Marvel Miles Morales vs. Morbius (76244), as crianças podem se juntar a Miles Morales em uma perseguição para capturar o vilão, onde não faltam armas e lançamentos precisos de teias.

Este brinquedo de construção e jogo mede aproximadamente 6 cm de altura, 23 cm de comprimento e 9 cm de largura, tornando-o um conjunto portátil que pode ser levado para qualquer lugar. Idade recomendada: +7 anos.

LEGO Homem Aranha

LEGO | Disney Castelo do Rei Magnífico

Este incrível conjunto contém um castelo de quatro níveis inspirado em Wish: O Poder dos Desejos, o novo filme dos Estúdios de Animação da Walt Disney.

O LEGO | Disney Castelo do Rei Magnífico (43224) inclui uma cozinha com lareira e bancada para confeitaria, um armário com espelho e um cômodo com teto piramidal removível. O conjunto promove o jogo, pois inclui as figuras dos personagens do filme: Asha, Dahlia, o Rei Magnífico e Estrela. Além disso, você pode ampliar as possibilidades combinando com outros conjuntos de construção LEGO | Disney da série.

O castelo é ideal para promover a construção e a experiência de jogo narrativa. Idade recomendada: +7 anos.

LEGO Disney

LEGO Super Mario Trajeto Inicial: Aventuras com Mario

Este percurso inicial interativo do LEGO Super Mario (71360) é o ponto de partida para os melhores e mais divertidos desafios.

Os jogadores podem ganhar moedas virtuais ao mover o LEGO Mario do cano inicial até a bandeira, percorrendo plataformas giratórias e caminhando nas nuvens: é um jogo que oferece feedback instantâneo à criatividade.

Inclui a figura interativa do LEGO Mario que emite respostas e expressões imediatas através das telas LCD e um alto-falante, uma figura do Bowser Jr., um Goomba e as peças para montar a pista de jogo. Idade recomendada: +6 anos.

LEGO Mario

LEGO Arquitetura Castelo de Himeji

Para os fãs de arquitetura, este conjunto presta homenagem à longa e majestosa beleza de uma das construções mais veneradas do Japão.

Viajar e se transportar para a cidade de Himeji sem sair de casa enquanto recria seus detalhes nunca foi tão divertido. O conjunto LEGO Architecture Castelo de Himeji (21060) contém torres, caminhos e paredes assimétricas que inspiram os fãs a ter um momento de atenção plena.

Remova a parte superior da estrutura principal para ver uma interpretação simplificada da distribuição interna.

Mede aproximadamente 19 cm de altura, 32 cm de largura e 27 cm de profundidade. Idade recomendada: +18 anos.

LEGO Japão

Não esqueça do aplicativo!

Verifique o aplicativo LEGO Builder para construção assistida, onde você pode ler as instruções de construção dos conjuntos, visualizar uma versão digital do modelo enquanto constrói com os benefícios da realidade aumentada.