Estes são os Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG “Canary” exclusivos para mulheres que chegarão em 2024

No final de setembro do ano passado, fontes confiáveis de tênis começaram a confirmar que Travis Scott e Jordan Brand haviam oficialmente terminado com as Air Jordan 1 e suas diferentes alturas.

No entanto, isso foi completamente refutado com o anúncio de uma iminente combinação de cores "Black Olive", que chegará em novembro de 2024, juntamente com o recentemente revelado "White/Canary" Air Jordan 1 Low OG em tamanho exclusivo para mulheres.

De acordo com o KicksFinder, La Flame vai ressuscitar o modelo de cano baixo com um sabor amarelo "canário" no verão de 2024. Esta oitava edição do modelo de cano baixo de Scott se destaca por sua paleta de cores "Canary/Racer Blue/Light Silver/Gum Medium Brown".

De acordo com um mock-up inicial feito por zsneakerheadz, espera-se que o modelo siga uma estrutura revestida de couro com camadas de base brancas e línguas que se encontram com as línguas de Cactus Jack "Racer Blue".

O vibrante tom amarelo anima as diversas sobreposições e cascata da parte superior através dos cordões e do forro interno, com o sinônimo Swoosh invertido de Scott gerando um contraste negro azabache. Sob os pés, um sutil tom marrom castanho adiciona um acabamento neutro à sola e ao acento costurado da entressola.

Embora ainda não haja detalhes e imagens oficiais do lançamento, espera-se que os tênis exclusivos Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG SP "Canary" para mulheres sejam lançados no verão de 2024, com um preço de varejo de $150.