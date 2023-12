É proibida a venda dos Apple Watch Series 9 e Ultra 2 nos Estados Unidos

A Apple deixará de vender esta semana o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2 nos Estados Unidos devido a um revés em uma disputa judicial com Masimo sobre a violação de suas patentes para integrar a tecnologia de oxímetro de pulso no smartwatch.

A Comissão Internacional de Comércio dos Estados Unidos (ITC) emitiu um veredicto em outubro passado que proibiu a importação dos modelos mencionados no território estadunidense.

A Apple confirmou à 9to5Mac, por meio de um comunicado, que ambos os modelos deixarão de ser vendidos na versão americana de sua loja online a partir de quinta-feira, 21 de dezembro, após as 15:00, horário do leste. As unidades disponíveis na Apple Store não poderão ser compradas após 24 de dezembro.

A empresa californiana mencionou que a decisão de interromper a venda dos relógios inteligentes no mercado americano foi tomada de forma "preventiva".

A situação depende da possível intervenção de Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, para vetar o bloqueio imposto pela ITC. A data limite para sua intervenção é 25 de dezembro.

A Apple está trabalhando para eliminar essa restrição e que os dispositivos voltem a estar disponíveis para os clientes americanos antes do prazo final.

Embora os modelos afetados estejam proibidos, isso não impede que outras plataformas de comércio eletrônico ou revendedores continuem vendendo-os. Isso poderia mudar se a Apple for obrigada a parar definitivamente a importação dos dispositivos.

Independentemente do resultado após 25 de dezembro, a Apple continuará comercializando o Watch SE 2, pois este modelo não possui a função de oxímetro de pulso e não está sujeito à demanda por violação de patentes da Masimo.

A disputa legal entre a Apple e a Masimo é particular: ambas as empresas trabalharam juntas no passado, mas depois de um tempo, a Apple supostamente utilizou a tecnologia de oxímetro de pulso da Masimo sem o seu consentimento.

Por sua vez, a Apple apresentou uma contra-alegação alegando que a Masimo infringiu patentes do Apple Watch para criar seu próprio relógio inteligente.

Se Joe Biden não vetar o bloqueio, isso representaria um problema para a Apple, semelhante a um caso anterior em que a ITC proibiu a importação do Apple Watch por violar patentes da AliveCor, decisão que acabou sendo revertida pelo Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. Este novo conflito parece ser mais desafiador para a empresa.