Dragon Ball: ilustrador de Death Note presta homenagem a Akira Toriyama com design desta incrível versão de Bulma

No próximo ano de 2024, serão comemorados 40 anos da primeira edição do mangá de Dragon Ball. Akira Toriyama é considerado um dos pais das histórias animadas ou quadrinhos que nos chegam do Japão, por isso todos os ilustradores atuais prestam homenagem a ele ao projetar personagens como Goku, Vegeta ou Bulma, mas no estilo de suas obras.

Há uma iniciativa da Shueisha na qual eles escolheram 40 mangakas para desenharem capas de Dragon Ball em seus estilos, como um presente para Akira Toriyama e para nós, fãs de anime.

Mas além disso, existem outras iniciativas como a de Takeshi Obata, ilustrador de Death Note, que desenhou uma versão de Bulma em seu estilo.

Bulma guerreira, apocalíptica e impressionante. Parece pronta para iniciar uma rebelião em um futuro pouco promissor. O mangaká desenha exatamente como costuma fazer em suas histórias, mas no design aparecem todos os elementos do personagem de Dragon Ball.

Para começar, há o distintivo da Corporação Cápsula. Em seguida, vemos Bulma posando em uma moto idêntica à primeira que ela usa quando conhece Goku. É claro que o designer de Death Note era fã de Dragon Ball, assim como todos nós.

Bulma por Tsugumi Ōba

Death Note, para aqueles que não conhecem, é uma série de mangá escrita por Tsugumi Ōba e ilustrada por Takeshi Obata. A história se concentra em Light Yagami, um estudante do ensino médio que encontra um caderno sobrenatural chamado Death Note, que lhe dá a capacidade de matar qualquer pessoa cujo nome ele escreva nele. Light decide usar o Death Note para criar um mundo sem crime, mas suas ações chamam a atenção de L, um misterioso detetive que está determinado a detê-lo.

A série foi publicada no Japão na revista Shōnen Jump da Shueisha de 2 de maio de 2003 a 6 de maio de 2006. Foi compilada em 12 volumes tankōbon. A série também foi adaptada para uma série de anime de 37 episódios que foi ao ar no Japão de 3 de outubro de 2006 a 26 de junho de 2007.