Cinco truques do WhatsApp Web que com certeza você não conhecia e são muito úteis

O WhatsApp Web geralmente é um salva-vidas para aqueles que trabalham com o aplicativo de mensagens constantemente aberto. No entanto, muitos o utilizam exatamente da mesma forma que o aplicativo do celular, sem saber que esta versão tem opções diferentes que são bastante funcionais para aqueles que estão usando o sistema no mundo do trabalho.

É por isso que vamos te contar sobre cinco truques que o WhatsApp Web tem e que provavelmente você não conhecia. Depois disso, você terá uma percepção completamente diferente do que é a versão de desktop do serviço de mensagens do Meta.

Dicas do WhatsApp Web

Baixar as notas de voz que te enviam

Abra o WhatsApp Web no seu computador.

Vá para a conversa onde está o áudio que você quer baixar.

Passe o cursor do mouse sobre o áudio.

Clique no ícone da seta para baixo que aparece.

Selecione Download.

Bloquear a tela com senha no WhatsApp Web

Abra o WhatsApp Web no seu computador.

Clique no ícone de três pontos no canto superior direito.

Selecione Configuração .

. Clique em Privacidade .

. Ative a caixa Bloqueio de tela .

. Introduza uma senha segura.

Confirme a senha.

Ver mensagens sem abri-las

Quando passar o cursor por cima de uma mensagem numa conversa, verá uma pré-visualização dessa mensagem sem precisar abrir. Isto pode ser útil se apenas quer ver o conteúdo de uma mensagem sem que a outra pessoa saiba.

Ativar o modo escuro

O WhatsApp Web também possui um modo escuro, que você pode ativar para reduzir a fadiga visual. Para ativá-lo, vá em Configurações > Conversas > Modo escuro.

Bloquear um contato