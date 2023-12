Visitas virtuais se popularizam: estas tecnologias permitem que você conheça sua futura casa

O mercado imobiliário continua inovando na forma de mostrar seus projetos, utilizando desde tecnologia de realidade aumentada, sistemas de inteligência artificial, até visitas guiadas por videochamadas. Tudo se tornou mais fácil (menos o preço) para que as pessoas possam obter as informações na palma da mão.

Mas um dos pontos que faltavam para que a experiência de compra de um apartamento seja completa é viver no lugar, conhecendo todos os benefícios que isso traz. A tecnologia resolve isso, permitindo que você experimente os espaços.

Realidade Virtual

Sentir como se estivesse lá

A realidade aumentada permite que você coloque objetos em espaços físicos, mesmo que eles não estejam lá. É útil para calcular, por exemplo, se aquele novo sofá que você deseja comprar cabe na sua casa. Internacionalmente, várias lojas de varejo têm aplicado ferramentas desse tipo para que as pessoas testem digitalmente seus produtos. A Ikea, por exemplo, tem o Ikea PLACE e funciona incrivelmente bem.

Este tipo de experiências digitais, somam-se às visitas virtuais. Com vídeos adequados para óculos especiais (ou não), a maioria dos projetos modernos podem ser visitados. Você poderá abrir portas, percorrer espaços e sentir como se estivesse ao vivo em sua nova casa: experiências que estão presentes há anos, mas que se popularizaram ainda mais graças à pandemia.

Encantar os millennials

Os millennials, a primeira geração considerada nativa digital, atualmente têm cerca de 30 a 40 anos, o que os coloca em uma idade em que estão procurando sua primeira casa própria. No entanto, muitas estatísticas indicam que essa geração não está tão interessada em investimentos imobiliários (também, com os altos preços das casas).

Surfing the net in the city A group of friends surfing the net on a bridge. (Getty Images)

Isso levou a indústria a uma busca criativa, para atraí-los, que pode ir além do digital: é uma geração de experiências. Por exemplo, a Imobiliária Alborada lançou um concurso para viver em um de seus apartamentos modelo por dias importantes como Ano Novo, Festival de Viña del Mar ou Dia dos Namorados.

Os apartamentos piloto continuam sendo a face de um projeto imobiliário, onde você pode experimentar como ficaria o seu apartamento com todas as decorações e móveis que ambientam os espaços de forma acolhedora e atraente.

"Esta atividade durante o verão tem como objetivo permitir que as pessoas possam conhecer como será sua vida real em um piloto mobiliado com todas as comodidades, para que a experiência seja completa. Você poderá desfrutar de piscinas, saunas e todas as comodidades de um de nossos projetos chamado Parque Peñablanca e Jardines del Sol, localizado em Villa Alemana", explicou Ignacio Gantes, gerente de marketing da Imobiliária Alborada. Para participar, as pessoas podem se inscrever no site, tendo mais opções aqueles que cotizarem apartamentos.

As visitas virtuais: novas propostas

Como mencionamos no início, as visitas virtuais podem ser compatíveis com óculos de realidade virtual (VR) ou não. E como mostramos neste exemplo, os clássicos "pilotos" do mundo real ainda estão presentes. Como combinar o melhor de dois mundos? Com novas plataformas de visitas virtuais mais realistas.

Algumas imobiliárias, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, estão utilizando espaços amplos e "vazios". Então, como você conhece sua casa? Através do uso de óculos de realidade virtual e computadores portáteis, um guia leva as pessoas a "conhecer sua casa" neste espaço vazio, visitando-a com os óculos virtuais, como se estivessem lá.

As vantagens são várias. Com alguns simples cliques, os guias podem ir mudando de "uma casa para outra", permitindo que o futuro comprador possa conhecer com uma experiência realista "vários projetos", sem precisar se deslocar de um lugar para outro.

Além disso, esse tipo de experiência 360° também permite aproveitar as vantagens já mencionadas da realidade aumentada: visualizar digitalmente os espaços que utilizam móveis e outros objetos.