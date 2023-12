Sam Altman quebrou o silêncio e falou sobre o lançamento do ChatGPT 4.5 após supostos vazamentos.

De muitas maneiras diferentes, o ChatGPT chegou para interromper a vida das pessoas.

Desde conversar com uma IA até resumir livros de centenas de páginas, essa ferramenta lançada pela OpenAI completou recentemente um ano desde o seu lançamento, por isso muitos olhos estão atentos aos seus próximos movimentos.

Nesse sentido, os fãs de inteligência artificial (IA) recentemente se viram envolvidos em uma onda de especulações.

A razão? O lançamento do ChatGPT 4.5, uma suposta versão avançada do modelo de aprendizado de linguagem da OpenAI, que foi "vazado" no Reddit.

Vazamento do GPT4.5. Real/não real?



Real

- Preços de entrada de 0,06/1k tokens -> este ponto de preço tem sido historicamente o modelo de ponta da OpenAI. O preço atual de 0,03 para 4/0,01 para 4-Turbo deixa uma lacuna na ponta

- explicaria a relativa falta de preocupação com a degradação do ChatGPT4... pic.twitter.com/9OkmW31Vif — Ate-a-Pi (@8teAPi) 14 de dezembro de 2023

Sam Altman e ChatGPT 4.5

A expectativa aumentou graças a uma captura de tela que circulou nas redes sociais, sugerindo melhorias significativas nas capacidades da IA, incluindo habilidades em linguagem, áudio, visão, vídeo e 3D.

No entanto, Sam Altman, CEO da OpenAI, interveio rapidamente para esclarecer a situação.

Em resposta às perguntas sobre a autenticidade da suposta filtragem do ChatGPT 4.5, Altman foi categórico em suas declarações: não existe tal produto em desenvolvimento na OpenAI.

vazamento do gpt4.5 é legítimo ou não? — Nicholas Dunzelman (@nic_dunz) 14 de dezembro de 2023

A rápida resposta de Altman não apenas dissipou os rumores atuais, mas também destacou que ainda falta tempo para conhecer o sucessor do GPT-4, lançado em 14 de março de 2023.

Então, após descartar essa invenção, uma coisa está clara: os entusiastas da OpenAI terão que esperar mais do que o previsto para conhecer os novos avanços da empresa.

De qualquer forma, com Sam Altman à frente, a OpenAI continua na vanguarda da expansão da tecnologia de IA e com certeza seus próximos movimentos estarão na boca de todos.