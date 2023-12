Sam Altman adverte que fazendas de trolls impulsionadas por IA poderiam alterar as eleições de 2024

Sam Altman, goste ou não, tornou-se uma referência obrigatória para a indústria de Inteligência Artificial. Especialmente após todas as turbulências vividas com a tentativa de golpe de estado na OpenAI.

Trata-se de um episódio estranho, cujos detalhes ainda não conhecemos completamente. Mas o fato é que, em algum momento, o executivo foi demitido da própria empresa que ajudou a fundar.

Entretanto e sob o contexto global atual que o setor vive com esse tipo de plataformas, para muitos Altman se tornou um guru da Inteligência Artificial com autoridade relativa para opinar sobre quase qualquer assunto relacionado a essa tecnologia.

E, na verdade, Sam Altman acabou de alertar que a IA poderia ser usada para influenciar os eleitores americanos nas eleições de 2024, criando uma dinâmica nunca antes vista nas eleições anteriores, onde as fazendas de trolls poderiam evoluir de forma tão brutal quanto perigosa.

O aviso de Sam Altman sobre o papel da Inteligência Artificial nas eleições de 2024

Os Estados Unidos não será a única nação a passar por um processo eleitoral no próximo ano. Mas o que acontecer nesse processo, sem dúvida, será um ponto de análise e referência para o resto do planeta.

De acordo com um relatório do Daily Mail, Sam Altman, cofundador da OpenAI, acredita que a Inteligência Artificial "será a tecnologia mais poderosa que a humanidade já inventou até agora". No entanto, ele também considera que ela pode ser usada para fins maliciosos, como interferir nas eleições de um país.

Uma das preocupações concretas de Altman é que a IA possa ser usada para escanear as postagens dos eleitores nas redes sociais, a fim de gerar mensagens personalizadas que sejam projetadas para manipular as opiniões dos eleitores.

Sam Altman regressou oficialmente como diretor executivo da OpenAI.| Foto: Steve Jennings

O que aconteceria se uma IA lesse tudo o que você escreveu online: cada tweet, cada artigo, tudo? E no exato momento, ela te enviasse uma mensagem personalizada, apenas para você, que realmente mudasse a sua forma de pensar sobre o mundo.

Altman também disse que a Inteligência Artificial poderia ser usada para criar fazendas de trolls mais sofisticadas. Essas fazendas poderiam ser usadas para disseminar desinformação e propaganda nas redes sociais.

Diante desses riscos e contrastes, Altman disse que entendia que havia muitos céticos e muitas pessoas temerosas do enorme poder da IA. No entanto, ele acredita que os benefícios da IA superam os riscos.

As advertências de Altman são preocupantes, sem dúvida. A IA é uma tecnologia poderosa que pode ser usada para o bem ou para o mal.

Será importante que os governos e as empresas tomem medidas para garantir que esta tecnologia seja utilizada de forma responsável.