O iPhone 16 mudaria tão radicalmente seu design que pareceria um Android

Nas últimas semanas, começaram a surgir rumores sérios, quase delicados, em torno do iPhone 16 da Apple. Várias indicações apontam que o smartphone passará por uma série de modificações severas.

Os rumores mais recentes sugerem que em 2024 a empresa de Tim Cook vai concentrar todos os seus esforços em torno do seu visor de Realidade Mista, o Apple Vision Pro.

Sob essa perspectiva e dinâmica, o iPhone 16 passaria quase para segundo plano, funcionando em certa medida como uma ferramenta, acessório ou complemento para o novo dispositivo que seria vendido como o sucessor de última geração do smartphone.

É assim que os relatórios, que estão ganhando cada vez mais força, indicam que a empresa estaria alterando o módulo da câmera traseira do dispositivo para melhorar as capacidades de captura de vídeo espacial, o conteúdo estelar do Vision Pro.

Essa situação agora os teria levado a uma encruzilhada desconfortável, onde terão que sacrificar o design pela tecnologia complementar ao visor.

Vaza possível design do iPhone 16 e parece um Android de gerações antigas

Nos últimos anos, a Apple tem sido elogiada pelo seu design minimalista e elegante. No entanto, de acordo com os últimos vazamentos, o iPhone 16 pode representar uma mudança importante nesse sentido.

Do MacRumors chega o relatório de que a Apple estaria avaliando a possibilidade de mudar a distintiva configuração de suas câmeras diagonais para adotar um módulo fotográfico com lentes em ordem vertical.

Essa decisão, conforme relatado pelo site, seria devido à necessidade de expandir a função de vídeo espacial nas novas gerações do iPhone, para se complementar totalmente com o Vision Pro.

Imagem: MacRumors | Imagem conceitual d0 iPhone 16 com cámara vertical como um Android

Fala-se que a Apple está testando dois possíveis designs para o módulo da câmera traseira. O primeiro é semelhante ao do iPhone X, com um formato quadrado e duas lentes.

Enquanto o segundo é mais semelhante ao do iPhone 12, com um módulo alongado e três lentes. Além disso, fala-se de uma possível mudança na distribuição da montagem. Como pode ser observado na imagem acima.

Como podemos observar, um dos modelos supostamente vazados possui uma câmera com alinhamento vertical que nos remete completamente a alguns modelos chineses Android de alguns anos atrás.

É difícil dizer com certeza qual design do iPhone 16 se tornará realidade. No entanto, as atuais filtragens sugerem que a Apple pode estar deixando para trás alguns dos seus preceitos de bom design que têm caracterizado seus modelos mais recentes.

Tudo para tornar o Apple Vision Pro relevante novamente. Mas a incerteza sobre o seu sucesso comercial ainda persiste.