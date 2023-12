O Google Maps deixará de ter acesso ao seu histórico de localização GPS

Nas últimas semanas, o Google Maps tem sido envolvido em controvérsias depois de implementar uma série de mudanças drásticas em sua interface que têm gerado críticas intensas.

Mas no meio de tudo isso, ele também acabaria integrando uma mudança importante que poderia significar uma melhoria significativa em termos de controle e gerenciamento de sua privacidade.

Sim, a plataforma tem várias opções para configurar as informações compartilhadas com terceiros. Mas não tem nenhuma opção que evite que o Google Maps acesse nossa localização a qualquer momento.

Essa situação abriria a possibilidade de que, em algum canto de seus servidores, estivesse a informação, talvez em tempo real, de nossa localização. O que legalmente habilitava as autoridades, militares e judiciais a rastrear qualquer pessoa. Felizmente, esses dias acabaram.

Finalmente, o Google Maps deixará de espionar a localização GPS

O Google Maps, uma das aplicações de navegação mais populares do mundo, finalmente está implementando uma série de mudanças em sua política de gerenciamento de histórico de localizações.

Essas mudanças têm como objetivo melhorar a privacidade dos usuários, que têm expressado preocupação com a quantidade de dados de localização que o Google coleta. Atualmente, o histórico de localizações do Google Maps está desativado por padrão.

No entanto, se os utilizadores o permitirem, o seu histórico de localização, que contém informações sobre os locais que visitaram e quando o fizeram, é armazenado integralmente nos servidores do Google.

Esses dados são teoricamente usados para melhorar os serviços do Maps, como navegação, busca de lugares e recomendações. No entanto, eles também podem ser utilizados por terceiros, como autoridades policiais ou anunciantes, para rastrear a atividade dos usuários.

Por razões óbvias, isso pode ser muito intrusivo para muitas pessoas e o Google agora está mudando a forma como armazena o histórico de localizações.

De acordo com uma publicação em seu blog oficial, a partir do próximo ano, o histórico de localização dos usuários será armazenado nos próprios dispositivos dos usuários, como sempre deveria ter sido, em vez dos servidores do Google.

Isso significa que o Google não terá mais acesso direto aos dados de localização dos usuários, o que dificultará que terceiros os obtenham.

Além disso, o Google está criptografando os dados de localização armazenados na nuvem, algo que sempre deveria ter sido feito, mas que só agora será implementado. Portanto, somente os usuários poderão lê-los, mesmo se alguém acessar seus dados na nuvem.

A melhor notícia é que o Google Maps também reduziu o período de tempo padrão para a exclusão automática do histórico de localizações de 18 meses para 3 meses.

Com todas essas mudanças, os usuários finalmente terão a privacidade que definitivamente merecem. Mas eles terão que esperar algumas semanas para aproveitar a mudança.