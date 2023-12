O futuro distópico de Darling in the Franxx ganha sentido com este cosplay de Zero Two feito por uma modelo russa

Zero Two Darling in the Franxx

Não é muito comum encontrar cosplays de Darling in the Franxx nas redes sociais. Pelo menos não com a mesma frequência de Dragon Ball, Naruto ou One Piece. Nesta interpretação da personagem principal da série, Zero Two, o futuro distópico começa a fazer sentido graças a essa linda modelo russa.

"Seja meu querido", escreve a modelo russa Kalinka.fox em sua postagem nas redes sociais, como uma espécie de jogo de palavras com o nome da série e um convite para desfrutar de seu cosplay.

Kalinka.fox tem 535 mil seguidores no Instagram, que se entendem com apenas um olhar geral em seu feed. Essa versão de Zero Two não tem nada a ver com o que estão pensando. Assim como cada um de seus cosplays, a modelo se esforça para emular todas as características do personagem.

Zero Two é uma jovem mulher de cabelos longos e rosa claro, olhos verdes e marcas de klaxo sapien em seu corpo. Ela é uma pessoa impulsiva e apaixonada, com uma personalidade forte e dominante. Ela também é muito inteligente e adaptável, e tem uma grande capacidade de liderança.

A heroína foi criada pelo Dr. Franxx, um cientista que estava tentando criar uma nova raça de humanos capazes de lutar contra os klaxo sapiens, uma raça alienígena que estava invadindo a Terra. Zero Two foi projetada para ser a piloto perfeita de um FRANXX e foi treinada desde a infância para ser uma guerreira.