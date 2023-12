Midjourney lançou um site dedicado: adeus à configuração do Discord para gerar imagens por IA

Aqueles que se aventuraram no complexo mundo das plataformas de Inteligência Artificial (IA) dedicadas à geração de imagens não hesitarão em afirmar que o Midjourney é talvez o site mais robusto e completo de todas as alternativas existentes.

No entanto, algo que também é inegável e certo é que a configuração de uma conta para começar a gerar imagens é um processo bastante tedioso, onde a parte de configurar um servidor do Discord acaba sendo quase sempre o ponto onde muitos desistem.

Sob essa perspectiva, outras opções de IA, como o Bing Chat, que integra o motor DALL-E diretamente na janela do chatbot para operar automaticamente, são bastante convenientes, pois exigem apenas que o usuário faça login com sua conta do Hotmail ou Outlook.

Nesse sentido, o Midjourney era extremamente restritivo. Mas isso estava prestes a mudar para melhor, com o lançamento de um site que permitiria gerar imagens sem precisar passar pelo Discord.

Midjourney abre a fase Alfa do seu site para gerar imagens sem usar o Discord

O site Midjourney acaba de ser atualizado, com o lançamento da fase de testes alfa de um site desenvolvido para gerar imagens com IA diretamente, sem a necessidade de usar um servidor Discord como intermediário.

Isso significa que a plataforma finalmente transferirá sua tecnologia para um site dedicado próprio, como deveria ter sido desde o início.

A má notícia é que a versão alfa do site só está disponível para os usuários existentes que tenham gerado mais de 10.000 imagens.

Assim, aqueles que foram menos ativos no Midjourney realmente se confrontarão com essa limitação de não poderem experimentar o novo site.

A expectativa óbvia é que mais adiante removam esta barreira, trata-se, pois, de uma mudança para a plataforma, já que melhora a facilidade de uso do serviço e abre a porta para novas funcionalidades.

Quem já experimentou não poderá negar que a interface do usuário do Midjourney em conexão com um servidor do Discord era uma de suas principais áreas de oportunidade de melhoria.

É difícil de usar e é pouco intuitiva para iniciantes, exigindo uma revisão completa da documentação para utilizar a plataforma com resultados ótimos.

O novo site possui uma interface de usuário completamente nova que é muito mais fácil de usar. Os controles intuitivos tornam fácil ajustar os parâmetros das imagens geradas, e não é mais necessário aprender princípios de linguagem de código para dar instruções ao modelo.

Além disso, os desenvolvedores da Midjourney já adicionaram novos recursos, como a capacidade de explorar, buscar e filtrar imagens de forma mais fácil.

Também estão sendo desenvolvidas novas funcionalidades, como a recarga e o complemento de troca de rostos. Além disso, um aplicativo para iOS e Android está sendo desenvolvido.

Então, o futuro parece promissor para o site, assim, o Bing Chat está com problemas.