IPhone 15 Pro: após um mês de uso, nos acostumamos com muitas de suas vantagens e novas funções

Em poucos dias após o seu lançamento, é fácil encontrar vários artigos descrevendo novas funcionalidades e melhorias em relação à geração anterior. Por que essas melhorias são tão úteis no seu dia a dia? As novas funcionalidades realmente servem? Elas fazem uma mudança significativa? Se você está pensando em mudar do iPhone 14 Pro (ou um modelo anterior) para o iPhone 15 Pro, vamos contar nossa experiência após mais de um mês de uso.

Há um rumor entre os consumidores de tecnologia: as grandes mudanças da Apple no iPhone costumam vir "a cada geração". E embora em alguns casos tenhamos sentido isso, desta vez achamos que as mudanças entre o iPhone 14 Pro e o iPhone 15 Pro foram bastante favoráveis. Agora, sempre destacamos um aspecto: tudo dependerá do uso que você der ao celular e das funções que você mais usar.

No nosso caso? Usamos bastante as câmeras, editamos material audiovisual, administramos redes sociais e outros conteúdos para o site, consumimos muita mídia e adoramos acessos rápidos (para trabalhar com eficiência), precisamos de bateria sempre. Em todos esses pontos, principalmente no último, o iPhone 15 Pro melhorou nossa experiência. Vamos ponto por ponto!

Vamos nos concentrar no que mais valorizamos na equipe: experiência com as câmeras, seu novo USB-C, seu material (titânio) e a experiência em alto desempenho (principalmente com jogos).

As câmeras: quase a mesma coisa, mas é MUITO melhor

Começamos com uma análise superficial das câmeras, porque é o que mais usamos neste equipamento. Sejamos claros: se você se guiar apenas pelos números, poderia pensar que as câmeras são quase iguais à geração anterior. E você está correto. É por isso que é importante testar o equipamento por mais tempo antes de escrever: a experiência está aprimorada, muito mais. Por quê? Maior integração de IA, melhores resultados, mais funções, uma câmera mais inteligente.

iPhone 15 Pro Melhorias

Sim, temos uma configuração muito semelhante à vista na geração anterior, para não dizer quase idêntica, exceto pela telefoto devido a uma abertura mais ampla. Mas acredite: parece e se sente diferente.

Em números temos:

Câmara frontal : 12 megapixels com autofoco e abertura f/1.9.

: 12 megapixels com autofoco e abertura f/1.9. Principal : 48 megapixels com a segunda geração do sistema de estabilização no sensor, abertura f/1.78, pixels de 2,44 micrômetros e uma distância focal equivalente a 24 mm.

: 48 megapixels com a segunda geração do sistema de estabilização no sensor, abertura f/1.78, pixels de 2,44 micrômetros e uma distância focal equivalente a 24 mm. Teleobjetivo : 12 megapixels com estabilização óptica, abertura f/2.2, pixels de um micrômetro e zoom óptico de 3x equivalente a 77 mm.

: 12 megapixels com estabilização óptica, abertura f/2.2, pixels de um micrômetro e zoom óptico de 3x equivalente a 77 mm. Grande angular: 12 megapixels com abertura f/2.2, pixels de 1,4 micrômetros e função de macro.

Muitos usuários têm sentido decepção ao ver que a diferença entre o 15 Pro Max e o 15 Pro é que o telefone maior recebeu uma nova câmera periscópica de x5, enquanto o Pro menor tem o mesmo zoom de x3 do ano passado. Mas insistimos, aqui o rei é o software.

Um detalhe importante neste equipamento é que ele incorpora um sensor LiDAR que melhora o foco em condições de pouca luz e é utilizado em aplicações de Realidade Aumentada.

A Inteligência Artificial trabalhando

Já em gerações anteriores, a Apple introduziu os modos Noite e Retrato em seus dispositivos (há algum tempo). Mas nesta geração, eles estão mais inteligentes, com melhores resultados e algumas funções extras. Por exemplo, uma melhoria é a capacidade do iPhone 15 Pro de capturar fotos no modo Retrato mesmo que o modo Retrato não esteja ativado no aplicativo da câmera.

Cada vez que a câmera detecta uma pessoa, um cachorro ou um gato, ou se você tocar para focar em um ponto específico, informações de profundidade são capturadas, que podem ser usadas para transformar a imagem em um retrato no aplicativo Fotos posteriormente.

Outro detalhe, onde vemos a capacidade "inteligente" do iPhone é com as imagens macro. O iPhone 15 Pro não possui uma câmera macro dedicada, mas sua câmera ultra grande angular é capaz de tirar fotografias macro a uma distância de cerca de 2 centímetros, e é possível até mesmo gravar vídeo normal ou em câmera lenta e time-lapse.

Para tirar uma captura em modo macro, não é necessário ativar nenhum modo especial: sua inteligência se ajusta. Basta se aproximar do elemento que você deseja fotografar para que o telefone mude automaticamente da câmera principal para a câmera ultra grande angular. A mudança é percebida na tela, pois o ponto de vista muda ligeiramente ao trocar a câmera que está sendo usada. Se essa mudança automática for incômoda para você, é possível desativá-la nas Configurações.

A melhoria do modo cinema

Uma melhoria que estávamos esperando é a gravação no modo Cinema. O resultado na geração anterior já era espetacular. Este modo permite desfocar o fundo (efeito bokeh como o modo Retrato) ao gravar pessoas ou animais de estimação em vídeo até 4K@24fps ou 4K@30fps.

Junto com o vídeo, é armazenada informação de profundidade, o que possibilita editar o vídeo e selecionar qual elemento deve aparecer focado em cada momento posteriormente. Mas antes não tinha zoom: agora suporta zoom digital de 1x a 3x.

Botão de ação: a novidade mais divulgada, funciona

Das novidades desta equipe, o que mais se falou (além da nova conexão USB-C) foi o botão de ação, que substituiu o botão de silêncio. É útil? É um acerto? No início, pensamos que não. Mas com o uso nas últimas semanas, vimos que sua utilidade dependerá muito da função que você atribuir a ele: e sua versatilidade é o melhor.

iPhone 15 Pro Atalhos

É permitido personalizar a ação que você deseja realizar ao mantê-lo pressionado. A Apple permite atribuir este botão a sete possíveis ações - Silenciar, Câmera, Lanterna, Gravação de voz, Lupa, Atalho e Acessibilidade. Ao iniciar o seu dispositivo, ele será apresentado de uma forma especial (você verá).

A opção mais versátil é Atalho, pois nos permite atribuir o botão a qualquer ação imaginável: abrir um aplicativo, interagir com a automação residencial, enviar uma mensagem pelo WhatsApp, etc. Basta procurar o que mais se adequa ao seu dia a dia e você vai adorar.

iPhone 15 Pro Botões

Iphone com USB-C: isso era necessário há muito tempo

Já estávamos dizendo isso, uma das maiores mudanças deste time foi deixar o lightning para trás e lançar o primeiro iPhone com USB-C. Resultado? Podemos carregá-lo sempre e em qualquer lugar. Acabou o discurso de “Que carregador você tem?”, para substituí-lo por um simples: “Me empresta o seu carregador?”.

Agora, não sejamos simplistas. Isso vai muito além da carga. A transferência de dados, através do USB-C, também tem sido uma ferramenta premium. Especialmente ao usar o modo de cinema, pois você pode gravar diretamente na mais alta qualidade em um disco rígido externo com cabos de alta transferência. É como ter uma câmera de cinema profissional em suas mãos, algo que a própria Apple mencionou em seu lançamento, citando projetos que foram realmente gravados usando a câmera do telefone. Esta porta USB-C é um grande aliado.

iPhone 15 Pro USB-C

Os materiais: houve polêmica, mas para nós está incrível

A linha Pro desta geração é de titânio. O que a Apple procurou ao lançar os iPhones 15 revestidos de titânio é reduzir o peso dos iPhones e ao mesmo tempo reforçá-los. O Material Properties apontou que o titânio é ainda mais resistente que o aço, mas 45% mais leve. Nenhum elemento se compara ao titânio em relação à relação força-densidade.

Um dado extra é que o titânio é um material que suporta muito bem a corrosão (adequado para um dispositivo resistente à água). Entre outras vantagens. No entanto, muitos usuários reclamaram que após pouco tempo de uso, apresentaram "arranhões" nas áreas laterais. Em nossa experiência de uso (mais de um mês), isso não aconteceu. Portanto, podemos concluir que isso dependerá muito do usuário.

O que circula nas redes sociais não deve ser generalizado: há muitos fatores a considerar ao ter essas marcas de uso. Essas coisas vão aparecer mais em casos em que não se use capa e o iPhone compartilhe o bolso com chaves ou outros objetos metálicos. A chave é sempre cuidar do seu equipamento. Mas podemos afirmar que, assim como o iPhone 14 Pro, o iPhone 15 Pro caiu várias vezes no chão neste mês de uso e não sofreu danos visíveis.

Um iPhone poderoso, mais uma vez: é hora de jogar!

Apenas tivemos o iPhone 15 Pro em nossas mãos, começamos a jogar videogames. Ele não esquentou e a experiência foi incrível. E como tivemos apenas alguns minutos para testá-lo, tínhamos uma missão: exigir ainda mais dele.

Primeiro, vamos falar sobre o seu poder em si: o Apple A17 Pro é muito poderoso. Foi construído com a arquitetura do A16 Bionic, mas com o nó de 3 nm UVE. Possui dois núcleos de alto desempenho e quatro de eficiência para a CPU, seis núcleos de GPU, os 16 Neural Engine do ano passado, mas também uma largura de banda que vai de 17 trilhões de operações por segundo na NPU para 35 trilhões por segundo.

iPhone 15 Pro Phonegamer

E com esta equipe, tudo se eleva: de 3,46 GHz do A16, passamos para 3,78 GHz, os de eficiência passam de 2,02 GHz para 2,11 GHz e a GPU é, segundo a Apple, 20% mais rápida do que a geração anterior. Além disso, possui 8 GB de RAM em comparação com os 6 GB da geração anterior.

Tudo abre mais rápido, tudo flui melhor. Ao jogar, se elevar a temperatura (jogo de tiro de alto desempenho), mas isso aconteceu após 20-25 minutos de jogo na potência máxima. Com outros equipamentos, esse efeito ocorre mais rapidamente. E o mais importante: não houve lag, nem crash, nem qualquer problema semelhante.

Conclusões gerais da experiência em um mês

Em uma única frase: é uma ferramenta de trabalho poderosa e eficiente. Sim, suas mudanças valem a pena em relação à geração anterior. A câmera se sente melhor, graças às suas melhorias de software, o que nos deixa claro que os números não são tudo.

A experiência de trabalho é magistral, eficiente, rápida e não nos causa nenhum problema, o mesmo acontece na hora de jogar. O iPhone 15 Pro continua entregando a experiência premium à qual a Apple nos acostumou, mas em um mês de uso, pudemos apreciar muito bem suas novas funções.

iPhone 15 Pro Tela inicial

O botão de ação se tornará seu aliado e além disso, a maçã abriu um mundo de possibilidades adicionando o USB-C. Na hora de jogar, você poderá conectar controles especializados para que sua experiência fique ainda mais próxima de um console portátil.

Um detalhe que não queremos esquecer e amamos: O cabo que vem na caixa do iPhone 15 Pro é trançado, o que é um ponto a favor, e USB-C 2.0. Mas cuidado! Você pode fazer um upgrade, pois o telefone suporta até 3.2 (para ter uma melhor experiência de transferência). O iOS 17 também é um "mundo" neste dispositivo, mas para falar sobre isso, convidamos você a navegar em nossos outros artigos.

Uma bateria mais eficiente e agora você poderá conectá-la praticamente em qualquer lugar, tornam este iPhone 15 Pro uma excelente aposta se você estava pensando em renovar seu equipamento. Lembra que no início dissemos que alguns acreditam que é necessário renovar o equipamento a cada dois ou três anos? Com todas essas mudanças, o momento é agora. Justo antes do Natal.