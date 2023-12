Estes são os 5 truques para saber se alguém te bloqueou no Instagram

O Instagram possui milhões de usuários em todo o mundo. Sua popularidade tem aumentado desde o seu lançamento em outubro de 2010, e hoje este aplicativo faz parte da nossa vida diária e do conteúdo que normalmente consumimos ao navegar na internet.

Graças ao Instagram, muitas amizades podem se manter intactas, independentemente da distância entre as pessoas. Mas também tem sido usado para acabar com relacionamentos graças a uma única funcionalidade: O bloqueio de outras contas.

Dicas para confirmar um bloqueio no Instagram

Esta ferramenta, utilizada para cortar a interação com certas contas, não notifica o usuário bloqueado, o que às vezes gera incerteza.

E é que ninguém gosta de ser bloqueado, ainda mais sem aviso prévio. Por isso, existem vários métodos de verificação para determinar se uma conta bloqueou outra.

1. Procurar diretamente o nome da conta

A forma mais direta é abrir a seção de pesquisa do Instagram e procurar o perfil da pessoa que você acha que te bloqueou.

Se o nome não aparecer, pode indicar um bloqueio, embora também possa ser que a conta tenha sido excluída ou que o usuário tenha mudado o nome do perfil.

2. Procurar nas mensagens diretas

Esta forma é muito mais segura para confirmar se alguém te bloqueou no Instagram.

Basicamente, se ao procurar a conta nas mensagens diretas aparecer como "Usuário do Instagram" e não mostrar seguidores ou publicações, você está bloqueado e não deve se preocupar mais com isso.

3. Procure por antigos likes e comentários.

Principalmente quando se trata de relacionamentos próximos, é possível lembrar quando se interagiu com uma pessoa, como aquela vez em que ela deu um like em você ou comentou em um reel icônico.

Se você os procura, mas percebe que essas interações passadas não estão mais nessas publicações, isso também pode sugerir um bloqueio ou exclusão do perfil.

4. Tentar com o link direto:

Se você conhece a URL do perfil, o normal seria poder acessar em instagram.com/[Nome da conta]. Se você não conhece, pode pedir a um amigo para te enviar a URL para acessar o perfil.

Para ambos casos, ao clicar no link, o navegador deve exibir o perfil em questão.

Se, pelo contrário, você receber a mensagem “Desculpe, esta página não está disponível. O link que você seguiu pode estar quebrado ou a página foi excluída”, significa que você foi bloqueado.

5. Tentar procurá-lo, agora sem ter iniciado sessão

Acesse a janela de navegação anônima do navegador de sua preferência e, em seguida, cole a URL do perfil que você está procurando.

Partindo do pressuposto de que você não fez login para ver, o navegador deve exibir o perfil, seja aberto ou fechado, com as opções de seguir e ver os dados da conta (pelo menos o nome e a foto do perfil).

Se voltar a aparecer a mensagem de que a página não está disponível, só então deverias suspeitar de que talvez não te tenham bloqueado e o problema é que o perfil já não existe.

No entanto, o importante deste guia é confirmar a suspeita de se você foi bloqueado ou não. Se descobrir que uma pessoa não quer mais interagir com você no Instagram, não há muito que possa fazer para resolver isso.