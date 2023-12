Dragon Ball Super: o episódio dos Guerreiros Z jogando beisebol existe e com certeza você não se lembrava

Além das artes marciais, o beisebol é o esporte mais presente em Dragon Ball. Yamcha é uma estrela no Japão e Gohan jogou na escola, mas poucos se lembram de um episódio de Dragon Ball Super, onde todos os Guerreiros Z organizam um encontro.

A conta oficial do anime lembra este episódio nas redes sociais, com uma postagem na qual Gohan é o receptor de seu pai, Goku, que está como arremessador no jogo.

O jogo faz uma espécie de combinação entre o Universo 6 e 7, já que personagens como Cabba, saiyajin do planeta Sadala, e Champa, Deus da Destruição deste universo, aparecem treinando dentro do campo de jogo.

Yamcha, Krilin, Vegeta, Trunks e Goten, assim como Bills, o Deus da Destruição do Universo 7, e Whis, o Anjo Guardião do mesmo universo, também fazem parte deste divertido episódio.

O capítulo, claramente de enchimento da série, é considerado um dos mais divertidos de Dragon Ball Super. As situações são extremamente engraçadas, já que cada guerreiro luta para usar suas técnicas dentro do jogo e estão sempre cruzando a linha tênue entre a trapaça e o permitido, de forma paródica.