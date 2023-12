Compras no Natal: como se proteger de fraudes ao comprar pela Internet?

As compras online aumentam consideravelmente durante as datas mais próximas do Natal, pois nos permitem economizar tempo e, em muitas ocasiões, algum dinheiro. Esse aumento no número de transações é aproveitado por cibercriminosos para cometer fraudes, que em 99% dos casos ficam impunes.

Como podemos evitar isso? Prestando muita atenção, em primeiro lugar. Evite fazer compras durante os momentos em que estiver mais estressado ou ocupado. Escolha fazer uma compra quando estiver com a mente tranquila e siga essas dicas que vamos te dar.

Tenha cuidado com as ofertas que são boas demais para ser verdade. Se um produto tiver um desconto de 90%, é muito provável que seja uma fraude.

Verifique se o site onde você vai comprar é seguro. Para isso, certifique-se de que a URL começa com HTTPS e possui um certificado SSL.

Não compartilhe seus dados pessoais ou bancários com desconhecidos. Apenas forneça essas informações para sites de confiança.

Utilize um cartão de crédito ou débito com proteção contra fraudes. Dessa forma, você poderá recuperar seu dinheiro se for vítima de um golpe.

Não clique em links de e-mails ou mensagens de texto suspeitos. Os cibercriminosos costumam usar esses métodos para espalhar malware ou redirecioná-lo para sites falsos.

Não faça download de anexos de e-mails ou mensagens de texto suspeitas. Esses arquivos podem conter malware que pode danificar seu dispositivo ou roubar seus dados.

Atualize seu software regularmente. As atualizações de software geralmente incluem patches de segurança que podem ajudar a protegê-lo contra as últimas ameaças cibernéticas.

Seguindo essas dicas, você poderá reduzir o risco de se tornar vítima de um golpe nas compras online no Natal.