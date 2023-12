Clarks e Pokémon se unem em uma nova coleção inspirada em Pikachu, Bulbasaur, Charmander e Squirtle

A aliança entre a marca britânica de calçados Clarks e Pokémon está de volta com sua segunda colaboração

Numa edição renovada dos ténis Torhill Hi, este lançamento presta homenagem aos adorados personagens de Pokémon, combinados com o estilo distintivo da Clarks.

Clarks x Pokémon

Existem quatro modelos que transmitem a essência única de Pikachu, Charmander, Squirtle e Bulbasaur.

Os ténis Torhill Hi da Clarks, uma versão moderna da clássica bota Wallabee, são projetados com tons que vão do amarelo ao verde, uma vez que cada par é dedicado a um dos icónicos personagens de Pokémon.

Além disso, todas elas possuem uma parte superior de camurça de alta qualidade com detalhes de quadrados bordados que nos lembram as Pokébolas, acrescentando um toque distintivo.

Suas golas peludas e revestimentos em estilo favo de mel complementam o design, enquanto as etiquetas da língua exibem os personagens adoráveis.

Estes ténis de edição limitada já estão disponíveis, tanto nas lojas físicas como na plataforma online da Clarks.