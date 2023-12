A reviravolta mais inesperada: Por que o cofundador da Apple, Steve Wozniak, agora é sérvio?

Steve Wozniak, um dos cofundadores da Apple, recentemente se tornou cidadão sérvio.

Numa reviravolta inesperada de sua carreira e vida pessoal, o principal mandatário do país balcânico fez o anúncio, destacando a honra que representa para o país acolher uma figura icônica da tecnologia.

"Agora podemos dizer com orgulho que um gênio da informática é sérvio", disse o presidente Aleksandar Vučić na conferência de imprensa realizada em Belgrado.

Wozniak: Um novo cidadão sérvio

Durante sua visita à Sérvia, antecipando as eleições parlamentares e municipais deste domingo, Wozniak expressou sua sorte de estar no país e anunciou que, junto com sua esposa Janet, promoverão a Sérvia, mas a partir de sua casa na Califórnia.

"Para empresas como a Apple, a imagem corporativa, o que uma empresa representa e o valor da sua marca, é assim que eu penso agora sobre a Sérvia", expressou o engenheiro de 73 anos.

"Tenho visto como a cidade é planejada e ouvido histórias incríveis sobre este país. (...) Quero fazer parte do futuro da Sérvia e dos seus interesses pelo resto da minha vida", acrescentou Wozniak na conferência.

Controvérsia sobre mudança de nacionalidade

Após o anúncio, as reações não demoraram a chegar. Enquanto os partidos de oposição criticaram a visita de Wozniak, acusando o governo de usá-la para fins de relações públicas, a primeira-ministra sérvia negou que o cofundador da Apple tenha recebido qualquer pagamento por sua presença na Sérvia.

No entanto, de acordo com o mesmo empresário tecnológico, o convite para ser sérvio veio diretamente de Janko Tipsarević, tenista aposentado e membro do Partido Progressista de Vučić.

Assim, a concessão da cidadania sérvia a Steve Wozniak seria um reconhecimento de sua trajetória, juntamente com um símbolo dos esforços da Sérvia para avançar em termos tecnológicos e educacionais.

Desde a sua renúncia à Apple em 1985, Wozniak tem se mantido ligado à tecnologia. Recentemente, o empresário de ascendência ucraniana e polonesa sofreu um evento vascular cerebral isquêmico no México que não teve maiores consequências e já está completamente recuperado.