A modelo russa rouba o suspiro de seus seguidores com este sensual cosplay da Nami de One Piece

Uma modelo russa se destaca nas redes sociais por suas múltiplas interpretações do mundo do anime, quadrinhos, histórias em quadrinhos e personagens de videogame. Ela é conhecida no Instagram como Kalinka.Fox e nesta resenha veremos seu cosplay de Nami, de One Piece, que deixa os fãs da série animada ou live action sem fôlego.

A versão da Nami feita por Kalinka rouba o suspiro de todos os fãs de anime em geral, já que ela escolhe representar a waifu com um traje de banho minúsculo.

E embora não seja do mesmo estilo que o personagem do anime, a cor do seu cabelo e expressão nos fazem ver que se trata da habilidosa navegante.

Para aqueles que não a conhecem, Nami é a navegadora dos Piratas do Chapéu de Palha, o grupo protagonista da história.

Nami é uma jovem de estatura média, com cabelo laranja e olhos castanhos claros. Ela é uma mulher muito atraente e é considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo de One Piece.

A série a apresenta como uma pessoa muito inteligente e astuta. Ela é uma ótima navegadora e consegue ler mapas e navegar pelo oceano com facilidade. Também é uma habilidosa ladra e consegue roubar qualquer coisa sem que ninguém perceba.

Ela tem um forte senso de justiça e está determinada a ajudar os outros. Ela é uma pessoa muito compassiva e está sempre disposta a ajudar os necessitados.