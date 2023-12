A modelo brasileira aumenta as temperaturas dos fãs de Dragon Ball com este cosplay da Bulma de pijama

Bulma é sem dúvida um dos personagens de Dragon Ball que recebe mais representações nas redes sociais. Diferentes modelos fazem cosplay da diretora da Corporação Cápsula em um de seus múltiplos trajes que ela usa na série.

A modelo já conhecida por esta casa, chamada Maya Briefs, ousa aumentar as temperaturas das histórias de Akira Toriyama, com uma postagem em sua conta no Instagram. A brasileira veste os pijamas que Bulma usa no arco de Namekuseí, quando está viajando na nave espacial junto com Krilin e Gohan.

O cosplay consiste em um biquíni e top cinza, que combina com o cabelo turquesa e a fita vermelha do personagem, nesta fase da série. Maya, que já acumula aproximadamente 51 mil seguidores no Instagram, complementa este visual com seu corpo coberto de tatuagens artísticas.

Durante a saga de Namekusei em Dragon Ball Z, Bulma desempenha um papel importante como um dos principais personagens de apoio. Ela viaja para Namekusei junto com Krilin e Gohan em busca das esferas do dragão para reviver as vítimas do ataque de Vegeta na Terra e deter os planos maléficos de Freeza.

Na sua jornada para Namekusei, Bulma e seus companheiros enfrentam vários perigos, incluindo as armadilhas da Casa do Espírito e do Tempo e as criaturas selvagens do planeta. Uma vez em Namekusei, Bulma encontra os Namekianos, a raça do planeta que nos lembra Piccolo e Kami Sama.

Bulma também se envolve na luta contra Freeza e seus capangas enquanto busca as esferas.