A Apple descontinuou estes cinco produtos em 2023: uma visita ao cemitério

É um fato que a Apple lançou a guilhotina ao longo de 2023 e, em todos os casos que vamos analisar hoje, não hesitaram em eliminar alguns produtos que poderiam ser considerados populares.

À medida que nos aproximamos ao final do ano, nos deparamos com um número considerável de adições ao cemitério da Apple, onde alguns produtos foram descontinuados de forma sutil e abrupta, dependendo do caso.

Alguns desses acessórios ou dispositivos foram, em muitos casos, favoritos dos fãs seguidores da marca, mas, de qualquer forma, já passaram para uma vida melhor.

Talvez o primeiro caso que pode vir à mente é o problema da morte da porta Lightning para migrar para o uso de portas USB-C. Mas na realidade, há algumas histórias mais difíceis e cruéis que iremos resumir brevemente hoje.

5 produtos que a Apple retirou do mercado: iPhone mini, iMac e mais

iPhone mini

Video: assim é o pequeno iPhone 12 mini

Temos que ser honestos. O iPhone mini nunca foi um produto de sucesso e, finalmente, a empresa teria retirado da linha após algumas gerações.

Embora houvesse um número significativo de usuários que queriam que o mini voltasse, impulsionados pela nostalgia, no final a Apple descobriu que as vendas não eram tão convincentes.

Então, a empresa descontinuou a linha mini após o iPhone 13 e reintroduziu o modelo Plus para ajudar a atender a uma demanda muito maior de usuários que desejam um iPhone maior a um preço mais acessível.

O MacBook Pro de 13 polegadas foi embora

Após o evento Scary Fast em 30 de outubro, a Apple oficialmente descontinuou o MacBook Pro de 13 polegadas com sua controversa barra de toque com atalhos, chamada Touch Bar.

Apple apresentou suas novidades para o Macbook Pro. Imagem Por: Apple

Na conferência, vimos como a Apple substituiu o MacBook Pro de 13 polegadas por um novo MacBook Pro de 14 polegadas, que apresenta o mais novo chip M3 e várias melhorias de hardware que permitem que o dispositivo ofereça um pacote melhor pelo mesmo preço que seu antecessor.

Mas o que mais brilha pela sua ausência é a Touch Bar.

Adeus ao iMac de 27 polegadas

O iMac de 27 polegadas não foi atualizado há anos e a Apple finalmente descontinuou o dispositivo. Agora, a única opção é o iMac de 24 polegadas, ou até mesmo o Mac Studio ou o Mac Mini.

No final, trata-se de uma morte confirmada de um modelo amado por um setor de fãs muito específico.

Estojos de couro

Comprometida com a proteção do meio ambiente e o combate às mudanças climáticas, a Apple anunciou várias medidas novas para melhorar seu cuidado em todas as áreas possíveis.

Foi assim que a empresa suspendeu a distribuição de seus próprios acessórios de couro. No início, eles foram substituídos por um tecido FineWoven com menor pegada de carbono.

Mas o novo material recebeu críticas mistas devido aos estojos serem mais propensos a arranhões, manchas e terem uma sensação menos luxuosa. Então, no final, eles foram eliminados.

Carregador MagSafe Duo

APPLE Europa Press (APPLE/Europa Press)

Assim como o pacote de baterias MagSafe, a Apple descontinuou o carregador MagSafe Duo, provavelmente pela mesma razão. O carregador tinha uma porta Lightning que não seria compatível com o iPhone 15 sem um adaptador.

Resta saber se a Apple relançará um carregador melhorado com uma porta USB-C no futuro.