Sempre confiei: uma versão mais poderosa de Yamcha conseguiu derrotar Vegeta

Yamcha e suas infames batalhas em Dragon Ball costumam ser motivo de piadas na comunidade de anime. No entanto, um ousado mangá derivado . Dragon Ball: Dessa vez eu reencarnei como Yamcha é uma série de três capítulos do mangaká e grande fã de Yamcha, Dragon Garow Lee.

Foi selecionado pelo editor de Dragon Ball da Shueisha para criar esta série curta, oferecendo uma história divertida onde Yamcha toma decisões diferentes que são vitais para salvar o mundo.

O mangá conta a história de um estudante reencarnado como Yamcha durante os eventos de Dragon Ball que terminaram em 2017. Ele explora como seria se um fã de Dragon Ball fizesse parte da franquia.

Ao conhecer os eventos da série, o estudante toma decisões que o preparam melhor para a chegada de Nappa e Vegeta durante a saga Saiyajin.

No segundo capítulo de Dragon Ball: Dessa vez, reencarnei como Yamcha, vemos o protagonista Yamcha treinando como Goku e desbloqueando seu potencial ao viajar para Namek antes da chegada dos Saiyajins.

Quando finalmente enfrenta seu destino contra os Saibamen, o mangá concede a Yamcha o reconhecido momento em que Nappa e Vegeta ficam surpresos ao ver que seu nível de poder ultrapassa os 10.000. Yamcha consegue mudar seu destino e, com um pouco de ajuda, derrota Vegeta ao chegar pela primeira vez na Terra.

Este mangá alternativo permite que Yamcha tenha um momento para brilhar. O conhecimento prévio sobre os eventos originais de Dragon Ball Z permite que o estudante prepare Yamcha de forma mais eficaz.

O personagem passa por um rigoroso treinamento com Roshi e Korin, e depois viaja para Namekusei para desbloquear seu potencial com a ajuda do Grande Ancião Guru. Ele treina até mesmo com Nail, que mais tarde se fundiria com Piccolo.

Esta abordagem determinada e os conhecimentos adquiridos permitem que Yamcha derrote todos os Saibamen sozinho, tornando-se assim um dos guerreiros Z mais úteis em uma situação crítica.

Neste mangá derivado, ao contrário dos eventos originais de Dragon Ball Z, nenhum dos guardiões da Terra morre. Durante a batalha final, Yamcha defende a Terra de Vegeta até enganar o Príncipe Saiyajin, fazendo-o acreditar que Beerus, o Deus da Destruição de Dragon Ball Super, está na Terra.

Este momento de confusão é suficiente para que Yamcha, com a ajuda de Goku, consiga derrotar Vegeta. Apesar de ter um conhecimento mais amplo da franquia, o estudante só pôde treinar Yamcha até certo limite. No entanto, foi suficiente para fazer a diferença.

A história do mangá continua com o estudante vivendo como Yamcha por anos, experimentando reviravoltas inesperadas e culminando em uma emocionante batalha final contra um inimigo despreparado.

Embora Yamcha derrote Vegeta e evite certas mudanças dramáticas na história original de Dragon Ball, esse cenário hipotético oferece a Yamcha uma oportunidade de redenção em vez de ser derrotado por um Saibamen ou pelo Andróide #20 do Dr. Gero.

Dragon Ball: Dessa vez reencarnei como Yamcha acaba sendo uma história intrigante e divertida que finalmente permite a Yamcha mudar seu destino na franquia.