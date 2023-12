Este belo fanart transforma a carismática Bulma em Sailor Mercury

Bulma de Dragon Ball e Sailor Mercury de Sailor Moon são personagens femininas fundamentais no mundo do anime. Por um lado, a líder da Corporação Cápsula desafia estereótipos de gênero com sua mente brilhante e seu papel essencial na busca pelas Esferas do Dragão.

Por outro lado, Ami Mizuno, conhecida como Sailor Mercury, personifica a inteligência e estratégia no grupo das Sailor Scouts. Por isso, este fanart chamou a atenção ao transformar Bulma na nova Sailor Mercury.

Bulma no traje de uma sailor scout

Esta cativante obra do usuário do DeviantArt Adb3388 apresenta Bulma com a característica roupa de Sailor Mercury: seu cabelo curto e liso, o casaco azul-marinho e a fita vermelha no pescoço.

Bulma como Sailor Mercury DeviantArt - Adb3388

A expressão do personagem combina a curiosidade científica de Bulma com a serenidade e determinação de Sailor Mercury. O artista conseguiu capturar magistralmente a transição desses dois universos, combinando o estilo de design único de ambos os personagens.

Além disso, ao fundo da imagem, é possível ver a Corporação Cápsula, conectando as duas sagas e adicionando um toque nostálgico. Esse impressionante cruzamento visual presta homenagem a dois ícones do anime de uma maneira fresca e criativa, oferecendo aos fãs uma visão imaginativa de como Bulma seria como a corajosa Sailor Mercury.